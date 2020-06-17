22 июня начнутся прения по делу Серебренникова

https://static.news.ru/photo/edf83450-b0c5-11ea-af13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы планирует 22 июня начать процедуру прения сторон по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

В результате государственное обвинение примет и огласит решение по мере наказания, которую считает справедливой, передаёт ТАСС. Об этом рассказала судья на закрытии следствия.

Фигурантам так называемого дела «Седьмой студии» вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011–2014 годах основанной Серебренниковым одноимённой автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) в отношении Серебренникова и его коллег было возбуждено в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом до апреля 2019 года, пока его не выпустили под подписку о невыезде. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

Как писал NEWS.ru, 6 мая Серебренников не явился на суд по своему делу из-за опасения заразиться коронавирусом.