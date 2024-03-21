21 марта: празднуем день штурмана, этикета, ароматов и песен на крыше

Фото: Shutterstock/FOTODOM

21 марта

21 марта — 81-й день 2024 года. Новый год наступит через 285 дней. Православные отмечают праздник иконы «Знамение», в разных странах мира в этот день чествуют поэтов, штурманов и кукловодов. Узнаем, какой еще праздник можно отметить 21 марта 2024 года и какие события произошли в этот день в мировой истории.

Какие праздники отмечают 21 марта в России

Православные христиане в России и во всем мире 21 марта отмечают праздник иконы Божией Матери «Знамение». В этот день верующие вспоминают, как чудотворный лик остался невредимым при попытке уничтожить его в 1898 году. Тогда злоумышленники взорвали бомбу, которая нанесла убранству и архитектуре Знаменского собора в Курске значительный ущерб и разрушения. Икона при этом совершенно не пострадала. 21 марта 2024 года будет 126-я годовщина этого праздника.

Кроме того, 21 марта 2024 года продолжится Великий пост. Это 4-й из 48 дней говения. В пищу разрешено употреблять хлеб, воду, сырые или сушеные фрукты и овощи, а также мед и орехи.

До Крещения Руси славяне в этот день продолжали отмечать Весенний солнцеворот, встречая весну и провожая зиму. По древней традиции в честь весеннего праздника 21 марта можно изготовить красочный оберег, какой делали древние славяне: нарисовать на курином яйце все, что ассоциируется с приходом весны и началом новой жизни, раскрасить яркими красками и положить в доме. Чтобы талисман дольше сохранился, перед тем, как наносить рисунок, из него лучше извлечь содержимое.

Фото: Asia/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Праздники 21 марта

Какие праздники отмечают 21 марта во всем мире

21 марта 2024 года отмечается еще целый ряд праздников:

День стихотворчества;

День заботы о лесных деревьях;

профессиональный праздник кукловодов;

День тех, кто указывает путь, — штурманов;

День этикета.

А еще можно отметить день разных ароматов, вечерних песнопений на крышах и заботливых друзей.

Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва» 21 марта 2024 года

Какие праздники и памятные события произошли 21 марта в мировой истории

На 21 марта традиционно приходится целый список памятных дат из мировой истории.

630 год — император Византии Ираклий I прибыл с визитом в Иерусалим, куда он вернул Животворящий Крест, похищенный в 614 году персами. Крест, на котором был распят Иисус, был вновь установлен на Голгофе.

1098 год — от ордена бенедиктинцев откололась ветвь, которая превратилась в новый католический орден — цистерцианцев. Святые братья во главе с бывшим бенедиктинцем Робертом Молемским основали монастырь Сито, от которого и произошло название их ордена. Монахи по сей день ведут закрытый образ жизни, проповедуют аскетичность и отказ от мирских радостей.

1556 год — лидер английской Реформации, первым переведший Библию на английский язык, Томас Кранмер был публично сожжен в Оксфорде по приказу католички королевы Марии I Кровавой за государственную измену и ересь.

1846 год — бельгийский конструктор-изобретатель музыкальных инструментов Адольф Сакс получил патент на модифицированный им кларнет, который назвали саксофоном.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятные даты 21 марта

1880 год — в журнале «Стрекоза» вышла первая публикация Антона Чехова — рассказ «Письмо к ученому соседу».

1908 год — спортсмен, авиаконструктор Анри Фарман стал первым в Европе пассажиром аэроплана, летевшего под управлением Леона Делагранжа.

1910 год — российский авиатор, механик, ученик Анри Фармана Михаил Ефимов впервые в России совершил публичный полет на самолете «Фарман IV». В качестве аэродрома был выбран ипподром в Одессе, где собрались 100 тыс. зрителей.

1917 год — в Петрограде арестована семья последнего русского императора Николая II.

1922 год — в столице Великобритании после капитальной перестройки открылся один из крупнейших на тот момент железнодорожных вокзалов — Лондон-Ватерлоо.

1986 год — в качестве продолжения миротворческой миссии Саманты Смит, погибшей в 1985 году, советская школьница Катя Лычева отправилась в двухнедельную поездку по США.

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Важные даты 21 марта

В этот день в разные годы появились на свет:

1768 год — французский математик, доказавший теорему о числе действительных корней алгебраического уравнения, лежащих между данными пределами, которая была названа в его честь, Жан-Батист Жозеф Фурье.

1813 год — русский историк, специализировавшийся на изучении периода Средних веков в Западной Европе, профессор Московского университета Тимофей Грановский.

1839 год — русский композитор, написавший оперы «Саламбо», «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», а также фортепианные и симфонические произведения «Картинки с выставки», «Иванова ночь на Лысой горе», Модест Мусоргский.

1877 год — брат Анри Фармана французский летчик и конструктор первого в мире пассажирского самолета Морис Фарман.

1946 год — британский актер, четвертым воплотивший на экране образ Джеймса Бонда, а также сыгравший в лентах «Кромвель», «Мария — королева Шотландии», «Грозовой перевал», «Джейн Эйр», «Скарлетт», Тимоти Далтон.

Фото: FS/AdMedia/Global Look Press Дни рождения 21 марта

1958 год — британский актер, исполнивший роли в фильмах «Сид и Нэнси», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», «Дракула», «Леон», «Пятый элемент», «Ганнибал», «Книга Илая», «Оппенгеймер», а также представивший на экране образ Сириуса Блэка в Поттериане, Гари Олдман.

1960 год — бразильский автогонщик, пилот «Формулы-1», выступавший за команды McLaren и Williams, трехкратный чемпион мира Айртон Сенна.

1980 год — бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналду ди Асис Морейра, известный болельщикам под именем Роналдиньо.

Кроме того, в этот день мир покинули:

1556 год — англиканский епископ, переведший Библию на английский язык, Томас Кранмер.

1772 год — русский архитектор, автор проектов усадьбы Петровско-Разумовское в Подмосковье, обновленных Берг-коллегии и Мануфактур-коллегии в Москве, моста через реку Неглинную, Гостиного Двора в Санкт-Петербурге, Академии художеств на Васильевском острове Александр Кокоринов.

1910 год — французский фотограф, создатель фотожурналистики как отдельного направления, первым в мире выполнивший серию фотоснимков с самолета, Феликс Надар.

1985 год — британский актер, сыгравший в лентах «Леди исчезает», «Глубокой ночью», «Версия Браунинга», «Посредник», отец актрисы Ванессы Редгрейв Майкл Редгрейв.

Читайте также:

20 марта: Остара, День лягушек и праздник иконы «Споручница грешных»

19 марта: кидаем еду в колодец, едим шоколадную карамель, ищем трясогузок

18 марта: Чистый понедельник, Конон Огородник, день дизеля и вещих снов

17 марта: Прощеное воскресенье, день грачей и тайского бокса

16 марта: блины, выход из спячки и экономическая безопасность России