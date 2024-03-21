21 марта — 81-й день 2024 года. Новый год наступит через 285 дней. Православные отмечают праздник иконы «Знамение», в разных странах мира в этот день чествуют поэтов, штурманов и кукловодов. Узнаем, какой еще праздник можно отметить 21 марта 2024 года и какие события произошли в этот день в мировой истории.
Какие праздники отмечают 21 марта в России
Православные христиане в России и во всем мире 21 марта отмечают праздник иконы Божией Матери «Знамение». В этот день верующие вспоминают, как чудотворный лик остался невредимым при попытке уничтожить его в 1898 году. Тогда злоумышленники взорвали бомбу, которая нанесла убранству и архитектуре Знаменского собора в Курске значительный ущерб и разрушения. Икона при этом совершенно не пострадала. 21 марта 2024 года будет 126-я годовщина этого праздника.
Кроме того, 21 марта 2024 года продолжится Великий пост. Это 4-й из 48 дней говения. В пищу разрешено употреблять хлеб, воду, сырые или сушеные фрукты и овощи, а также мед и орехи.
До Крещения Руси славяне в этот день продолжали отмечать Весенний солнцеворот, встречая весну и провожая зиму. По древней традиции в честь весеннего праздника 21 марта можно изготовить красочный оберег, какой делали древние славяне: нарисовать на курином яйце все, что ассоциируется с приходом весны и началом новой жизни, раскрасить яркими красками и положить в доме. Чтобы талисман дольше сохранился, перед тем, как наносить рисунок, из него лучше извлечь содержимое.
Какие праздники отмечают 21 марта во всем мире
21 марта 2024 года отмечается еще целый ряд праздников:
- День стихотворчества;
- День заботы о лесных деревьях;
- профессиональный праздник кукловодов;
- День тех, кто указывает путь, — штурманов;
- День этикета.
А еще можно отметить день разных ароматов, вечерних песнопений на крышах и заботливых друзей.
Какие праздники и памятные события произошли 21 марта в мировой истории
На 21 марта традиционно приходится целый список памятных дат из мировой истории.
630 год — император Византии Ираклий I прибыл с визитом в Иерусалим, куда он вернул Животворящий Крест, похищенный в 614 году персами. Крест, на котором был распят Иисус, был вновь установлен на Голгофе.
1098 год — от ордена бенедиктинцев откололась ветвь, которая превратилась в новый католический орден — цистерцианцев. Святые братья во главе с бывшим бенедиктинцем Робертом Молемским основали монастырь Сито, от которого и произошло название их ордена. Монахи по сей день ведут закрытый образ жизни, проповедуют аскетичность и отказ от мирских радостей.
1556 год — лидер английской Реформации, первым переведший Библию на английский язык, Томас Кранмер был публично сожжен в Оксфорде по приказу католички королевы Марии I Кровавой за государственную измену и ересь.
1846 год — бельгийский конструктор-изобретатель музыкальных инструментов Адольф Сакс получил патент на модифицированный им кларнет, который назвали саксофоном.
1880 год — в журнале «Стрекоза» вышла первая публикация Антона Чехова — рассказ «Письмо к ученому соседу».
1908 год — спортсмен, авиаконструктор Анри Фарман стал первым в Европе пассажиром аэроплана, летевшего под управлением Леона Делагранжа.
1910 год — российский авиатор, механик, ученик Анри Фармана Михаил Ефимов впервые в России совершил публичный полет на самолете «Фарман IV». В качестве аэродрома был выбран ипподром в Одессе, где собрались 100 тыс. зрителей.
1917 год — в Петрограде арестована семья последнего русского императора Николая II.
1922 год — в столице Великобритании после капитальной перестройки открылся один из крупнейших на тот момент железнодорожных вокзалов — Лондон-Ватерлоо.
1986 год — в качестве продолжения миротворческой миссии Саманты Смит, погибшей в 1985 году, советская школьница Катя Лычева отправилась в двухнедельную поездку по США.
В этот день в разные годы появились на свет:
1768 год — французский математик, доказавший теорему о числе действительных корней алгебраического уравнения, лежащих между данными пределами, которая была названа в его честь, Жан-Батист Жозеф Фурье.
1813 год — русский историк, специализировавшийся на изучении периода Средних веков в Западной Европе, профессор Московского университета Тимофей Грановский.
1839 год — русский композитор, написавший оперы «Саламбо», «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», а также фортепианные и симфонические произведения «Картинки с выставки», «Иванова ночь на Лысой горе», Модест Мусоргский.
1877 год — брат Анри Фармана французский летчик и конструктор первого в мире пассажирского самолета Морис Фарман.
1946 год — британский актер, четвертым воплотивший на экране образ Джеймса Бонда, а также сыгравший в лентах «Кромвель», «Мария — королева Шотландии», «Грозовой перевал», «Джейн Эйр», «Скарлетт», Тимоти Далтон.
1958 год — британский актер, исполнивший роли в фильмах «Сид и Нэнси», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», «Дракула», «Леон», «Пятый элемент», «Ганнибал», «Книга Илая», «Оппенгеймер», а также представивший на экране образ Сириуса Блэка в Поттериане, Гари Олдман.
1960 год — бразильский автогонщик, пилот «Формулы-1», выступавший за команды McLaren и Williams, трехкратный чемпион мира Айртон Сенна.
1980 год — бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналду ди Асис Морейра, известный болельщикам под именем Роналдиньо.
Кроме того, в этот день мир покинули:
1556 год — англиканский епископ, переведший Библию на английский язык, Томас Кранмер.
1772 год — русский архитектор, автор проектов усадьбы Петровско-Разумовское в Подмосковье, обновленных Берг-коллегии и Мануфактур-коллегии в Москве, моста через реку Неглинную, Гостиного Двора в Санкт-Петербурге, Академии художеств на Васильевском острове Александр Кокоринов.
1910 год — французский фотограф, создатель фотожурналистики как отдельного направления, первым в мире выполнивший серию фотоснимков с самолета, Феликс Надар.
1985 год — британский актер, сыгравший в лентах «Леди исчезает», «Глубокой ночью», «Версия Браунинга», «Посредник», отец актрисы Ванессы Редгрейв Майкл Редгрейв.
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