2021 год стал одним из самых жарких за всю историю

2021 год попал в семёрку самых жарких лет за всю историю наблюдений, об этом свидетельствуют данные учёных Службы изменения климата Copernicus, сообщает издание EU Reporter. Среднегодовые показатели температуры на 0,3 градуса Цельсия превысили отметку базисного периода 1991–2020 годов и на 1,1–1,2 градуса обогнали температуру доиндустриального уровня 1850–1900 годов.

При этом первые пять месяцев 2021 года были относительно холодными, но период с июня по октябрь попал в четвёрку самых жарких за всю историю наблюдений. Кроме того, на некоторых территориях Северной Америки были зафиксированы сильные температурные аномалии.

Также в 2021 году произошёл ряд явлений со значительными последствиями. Это сильные дожди, приведшие к наводнениям, волна тепла в Средиземноморье, а также лесные пожары в Европе и США.

Ранее директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что наступивший 2022 год будет холодным для всей планеты. Он объяснил это развитием климатического явления Ла-Нинья. Это подъём холодной воды из морских глубин, из-за чего снижается средняя температура по планете. По словам климатолога, данный феномен влияет на погоду на всей Земле, но является естественным процессом.