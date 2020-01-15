2019 год стал вторым самым тёплым годом на планете за всю историю метеонаблюдений после 2016-го.
Как
В организации отмечают, что в период с 2010 года стабильно фиксируются самые высокие средние температурные значения. Начиная с 80-х годов XX века каждое десятилетие было теплее предыдущего. Этот тренд, вероятно, продолжится из-за повышенной концентрации в атмосфере Земли парниковых газов.
Ранее NEWS.ru приводил заявление депутата Госдумы РФ Алексея Журавлёва, который связал аномально тёплую зиму в России с применением США климатического оружия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен