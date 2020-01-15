https://static.news.ru/photo/46bbea32-37c7-11ea-95b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaume Mos Puentes/World Meteorological Organization/flickr.com

2019 год стал вторым самым тёплым годом на планете за всю историю метеонаблюдений после 2016-го.

Как гласит опубликованное Всемирной метеорологической организацией (ВМО) заявление, средняя температура в мире в 2019 году превысила на 1,1 градуса усреднённый показатель доиндустриального периода (с 1850 по 1900 год). Генсек ВМО Петтери Таалас предупредил, что к концу века температура может вырасти на 3–5 градусов, если объёмы выбросов СО2 (диоксид углерода) не уменьшатся. Он также допустил, что в 2020 году погодные условия в мире будут гораздо более экстремальными, чем ранее.

В организации отмечают, что в период с 2010 года стабильно фиксируются самые высокие средние температурные значения. Начиная с 80-х годов XX века каждое десятилетие было теплее предыдущего. Этот тренд, вероятно, продолжится из-за повышенной концентрации в атмосфере Земли парниковых газов.

Ранее NEWS.ru приводил заявление депутата Госдумы РФ Алексея Журавлёва, который связал аномально тёплую зиму в России с применением США климатического оружия.