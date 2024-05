20 мая: день джинсов, мопсов, пчел и колоколов на Новгородской Софии

Праздники 20 мая 2024 года

20 мая считается уже 141-м днем в 2024 году. Новый год будем встречать через 225 дней. Христиане чтят память Нила Сорского, врачи-травматологи отмечают профессиональный праздник. Также сегодня Всемирный день пчел, миллионеров, клубники и моря. Расскажем, какие еще праздники отмечают в разных странах мира 20 мая 2024 года.

Праздники у восточных христиан 20 мая

20 мая 2024 года православные христиане будут отмечать несколько праздников. Так, в этот день чествуют святого Нила Сорского. Он жил в XV веке на Руси и прославился тем, что основал мужской монастырь, который сегодня носит название Нило-Сорская Пустынь. Именно Нил Сорский заложил основы скитничества на Руси, привезя на вологодские земли обычаи и традиции отшельничества, с которыми познакомился в Константинополе. Мужской монастырь функционировал до становления власти Советов, а с 1918 по 2019 год на его территории было размещено медицинское учреждение. Пять лет назад здания были возвращены Русской православной церкви.

Также в этот день вспоминают событие, которое, согласно источникам, произошло в 351 году в Иерусалиме. По словам очевидцев, над местом, где был распят Иисус Христос, в небе возникло изображение креста. Видение было таким ярким и собрало столько зрителей, что вскоре после этого множество жителей древнего города уверовали в Спасителя и обратились в христианство.

Кроме того, на Руси 20 мая отмечали праздник, который носил название Купальница. Считалось, что в этот день вода обладает целебной силой, а потому с утра следовало налить ее в ведра и оставить нагреваться на солнце, а в полдень вымыть ею скот. По поверьям этот ритуал помогал изгонять из животных различные болезни.

Какие еще праздники отмечают 20 мая в России и других странах

В России и других странах мира 20 мая будут отмечать еще целый ряд праздников.

Во всем мире 20 мая свой профессиональный праздник отмечают травматологи. Это те самые врачи, которые могут, собрав буквально по частям, вернуть к жизни мотоциклистов, неудачливых автогонщиков, людей, попавших в эпицентр различных катастроф или ставших жертвами природных явлений. Их задача — за несколько секунд оценить состояние пациента, принять верное решение и буквально воскресить человека.

В этот день 149 лет назад представители 17 стран во Франции присоединились к Метрической конвенции — на их территории принималась система измерений в метрах и килограммах. Сегодня эта дата во всем мире считается Днем метрологии.

20 мая 2024 года во всем мире также отметят День пчел. В последние годы экологи и энтомологи бьют тревогу из-за масштабного сокращения популяции этих насекомых. Это грозит мировым голодом, причем не только для людей, но и для травоядных животных, а вслед за ними и хищников. Именно благодаря пчелам современная флора столь разнообразна, однако из-за загрязнения воздуха, вырубки лесов и увеличения площадей засушливых территорий в скором времени пчелы могут исчезнуть.

151 год назад компания по пошиву рабочей одежды Levi Strauss & Co. получила патент на выпуск брюк с карманами, усиленными металлическими заклепками. Теперь эта дата официально считается днем рождения джинсов.

Сотни тысяч жителей России сегодня могут отметить День Волги. На ее берегах стоят сотни деревень, городов и поселков. Эта река сотни лет кормила рыбаков, торговцев и охотников. Ей посвящено немало песен, и по сей день она остается одной из самых крупных и значимых водных артерий в мире.

А в Европе сегодня празднуют День моря. Моря тоже сотни лет служили источником жизни для рыбаков и торговцев. Несмотря на их капризный «характер», именно по морям шли корабли первопроходцев, которые открывали новые земли. Сегодня их значимость в мировой экономике по-прежнему велика, а без мореходства невозможно представить современную логистику.

Еще один праздник сегодня — День миллионера. Из-за инфляции и роста уровня цен сегодня каждый, кто владеет хотя бы небольшой квартирой в России, может считать себя миллионером. Миллионерами же считаются и владельцы некоторых автомобилей. Прикиньте, сколько примерно стоит принадлежащее вам имущество, и почти наверняка окажется, что сегодня и ваш праздник тоже.

Ну а в южных регионах садоводы вполне могут отметить сегодня День свежесобранной клубники. В северных регионах России из-за капризного климата праздновать пока нечего. Впрочем, клубнику вполне можно купить в магазине и присоединиться к празднику.

А еще, по одной из версий собачников, сегодня можно отметить День мопсов. Милые «хрюкающие» собаки-компаньоны завоевали себе немало поклонников по всему миру. Если вы счастливый обладатель такого питомца, то пора срочно бежать в магазин за подарком к празднику.

Какие исторические даты и значимые праздники отмечают 20 мая

На 20 мая 2024 года приходится несколько значимых дат и исторических праздников.

1536 год — в Великом Новгороде был отлит большой колокол для звонницы Софийского собора.

1873 год — русский изобретатель Александр Лодыгин создал первую лампу электрического накаливания для освещения улиц. Диковинка была впервые продемонстрирована в этот день в столице Российской империи.

1970 год — фанаты ливерпульской четверки в Лондоне смогли увидеть фильм под названием Let It Be, снятый с участием музыкантов.

1991 год — в Советском Союзе «пал железный занавес»: были отменены все ограничения на зарубежные поездки граждан.

В этот день появились на свет:

1759 год — британский архитектор, автор проекта здания Капитолия в Вашингтоне Уильям Торнтон.

1842 год — русский путешественник, картограф, популяризатор климатологии в России как науки Александр Воейков.

1913 год — американский изобретатель, один из основателей компании по производству офисной техники Hewlett-Packard Уильям Хьюлетт.

1925 год — выдающийся советский конструктор самолетов, разработчик машин серии Ту Алексей Туполев.

1939 год — советский актер и юморист, автор знаменитого монолога «Раки» Роман Карцев.

1957 год — бразильская актриса, полюбившаяся советским зрителям в роли рабыни Изауры в одноименном телесериале, Луселия Сантус.

1967 год — российский актер, известный по фильмам «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Любовь-морковь», «Балканский рубеж», «Обитаемый остров», Гоша Куценко.

Также в этот день мир покинули:

1506 год — испанский путешественник, мореплаватель, первооткрыватель Христофор Колумб.

1887 год — российский революционер, брат Владимира Ленина Александр Ульянов.

2007 год — советский диктор, одна из ведущих детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» Валентина Леонтьева.

2009 год — советский актер, известный по фильмам «Доктор Живаго», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Служили два товарища», Олег Янковский.

2019 год — австрийский гонщик «Формулы-1», один из немногих пилотов, кто вернулся в гонки после тяжелой аварии, спортивный комментатор, основатель двух авиакомпаний Ники Лауда.

