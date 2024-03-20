20 марта: Остара, День лягушек и праздник иконы «Споручница грешных»

Фото: Александр Сенцов/ИТАР-ТАСС

Праздники 20 марта 2024 года

20 марта — 80-й день 2024 года в соответствии с календарем, по которому живет большая часть мира. Новый год будем отмечать через 286 дней. В этот день язычники отмечали Остару, или праздник весеннего равноденствия. Также на 20 марта 2024 года приходится празднование памяти иконы Божией Матери «Споручница грешных», в Японии начинается фестиваль любования цветущей сакурой, у славян эта дата считалась Днем лягушек, воробьев и мартовских зайцев. Узнаем, какие еще праздники и памятные даты отмечают 20 марта.

Какой праздник 20 марта 2024 года будут отмечать восточные христиане

20 марта православные христиане в России и других странах будут отмечать праздник иконы Божией Матери «Споручница грешных». Считается, что эта икона помогает всем грешникам, которые искренне раскаялись, искупить свои грехи. Кроме этого, образ помогает в исцелении различных болезней. Также перед этим образом Богоматери просят о семейном счастье, рождении детей, здоровье для всех членов семьи. Помогает икона и преодолеть отчаяние и уныние.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Традиции 20 марта

Как отмечать праздник весеннего равноденствия 20 марта

У древних славян этот праздник назывался весенним равноденствием, язычники и последователи различные эзотерических учений также называют его Остарой. Это один из 8 основных праздников календарного года. Точной даты он не имеет, но обычно приходится на 20 или 21 марта.

Суть праздника кроется в его названии — 20 марта впервые в 2024 году день станет равен ночи, а значит, силы добра и зла уравняются и одинаковые шансы на успех будут иметь и светлые, и темные начинания. До Крещения Руси именно этот праздник был центральным событием Масленицы, которую праздновали неделю до и неделю после весеннего равноденствия. Поэтому по языческой традиции в эту дату положено веселиться, вкусно есть, потчевать гостей, устраивать гуляния и забавы.

Какой языческий праздник без гаданий? 20 марта девушкам можно гадать на будущее, а приснившиеся после этого сны можно считать вещими. Принято думать, что сбудутся они ровно через три года. Парни в этот день, согласно поверьям, могут приворожить любую, даже самую красивую невесту.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Праздники 20 марта

Какие еще праздники будут отмечать 20 марта в России и по всему миру

Каждый житель Земли будет отмечать День счастья.

Вегетарианцы и веганы смогут требовать от всех соблюдение правил Дня без мяса.

Поклонники астрологии будут отмечать день этих предсказательных практик.

Актеры детских и юношеских театров отметят своей профессиональный праздник.

У славян в эту дату было принято отмечать День лягушки, воробья и мартовских зайцев.

Памятные события для 20 марта 2024 года

В этот день произошло немало важных событий. Предлагаем вам вспомнить или узнать о некоторых из них.

321 год — по указу императора Константина I воскресный день, идущий после других дней недели, становится праздником.

1535 год — мать и регент малолетнего Ивана IV Елена Глинская провела денежную реформу. Из обращения были изъяты все поддельные и обрезанные монеты, установлен точный вес рубля, а денежный счет перевели в десятеричную систему. Реформа впервые позволила создать единую денежную систему на всей территории Руси.

1815 год — во Франции начались «100 дней» правления Наполеона Бонапарта.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru 20 марта в истории

1833 год — типографии Санкт-Петербурга отпечатали первый тираж полного издания произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин».

1912 год — в Северной столице появилась первая световая реклама. Известно, что роль освещения выполняли почти 2 тыс. десятисвечовых ламп — по себестоимости конструкция была дороже, чем 200 кг черной икры.

1921 год — на экраны США вышел первый мультфильм, в создании которого участвовал Уолт Дисней.

1969 год — японская художница и пацифистка Йоко Оно стала супругой кумира миллионов, фронтмена The Beatles Джона Леннона.

1995 год — сектанты «Аум Синрике» организовали серию терактов в японском метро, используя газ зарин. Погибло 13 человек, пострадало порядка 6 тыс. пассажиров токийской подземки.

В разные годы в этот день появились на свет:

1887 год — советский историк, востоковед, директор Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны Иосиф Орбели. Своевременные действия и решения, принятые руководителем главного музея страны позволили оперативно эвакуировать коллекцию бесценных предметов искусства из Ленинграда в Свердловск, где они хранились до конца войны.

Фото: Николай Янов/ТАСС Дни рождения 20 марта

1915 год — всемирно известный советский пианист Герой Соцтруда, лауреат множества государственных премий Святослав Рихтер.

1925 год — инженер, разработчик и создатель первого в мире черного ящика для самолетов австралиец Дэвид Уоррен.

1963 год — британский актер, сыгравший профессора Люпина в Поттериане, а также исполнивший роли в лентах «Мальчик в полосатой пижаме», «Семь лет в Тибете», «Легенда», «Вселенная Стивена Хокинга», «Царство небесное», «Новый Свет» Дэвид Тьюлис.

Также в этот день покинули мир:

1413 год — основатель династии Ланкастеров английский король Генрих IV.

1897 год — русский поэт, автор стихотворений «Колыбельная», «Рассвет», «Поцелуй», «Не говори, что нет спасенья» Аполлон Майков.

1898 год — русский художник, автор полотен «Рубка леса», «Рожь», «Лесные дали», «Сосны, освещенные солнцем», «Утро в сосновом лесу», «Вид на острове Валааме», «Корабельная роща» Иван Шишкин.

Фото: Global Look Press Важные даты 20 марта

1962 год — американский археолог, создатель метода датировки артефактов, основанного на изучении годичных колец деревьев, Эндрю Элликот Дуглас.

1990 год — советский футбольный вратарь Лев Яшин.

2017 год — американский банкир, основатель династии и глава дома Рокфеллеров Дэвид Рокфеллер.

Читайте также:

19 марта: кидаем еду в колодец, едим шоколадную карамель, ищем трясогузок

18 марта: Чистый понедельник, Конон Огородник, День дизеля и вещих снов

17 марта: Прощеное воскресенье, день грачей и тайского бокса

16 марта: блины, выход из спячки и экономическая безопасность России

15 марта: отстаиваем права и сажаем помидоры. Чем еще интересен этот день?