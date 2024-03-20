20 марта — 80-й день 2024 года в соответствии с календарем, по которому живет большая часть мира. Новый год будем отмечать через 286 дней. В этот день язычники отмечали Остару, или праздник весеннего равноденствия. Также на 20 марта 2024 года приходится празднование памяти иконы Божией Матери «Споручница грешных», в Японии начинается фестиваль любования цветущей сакурой, у славян эта дата считалась Днем лягушек, воробьев и мартовских зайцев. Узнаем, какие еще праздники и памятные даты отмечают 20 марта.
Какой праздник 20 марта 2024 года будут отмечать восточные христиане
20 марта православные христиане в России и других странах будут отмечать праздник иконы Божией Матери «Споручница грешных». Считается, что эта икона помогает всем грешникам, которые искренне раскаялись, искупить свои грехи. Кроме этого, образ помогает в исцелении различных болезней. Также перед этим образом Богоматери просят о семейном счастье, рождении детей, здоровье для всех членов семьи. Помогает икона и преодолеть отчаяние и уныние.
Как отмечать праздник весеннего равноденствия 20 марта
У древних славян этот праздник назывался весенним равноденствием, язычники и последователи различные эзотерических учений также называют его Остарой. Это один из 8 основных праздников календарного года. Точной даты он не имеет, но обычно приходится на 20 или 21 марта.
Суть праздника кроется в его названии — 20 марта впервые в 2024 году день станет равен ночи, а значит, силы добра и зла уравняются и одинаковые шансы на успех будут иметь и светлые, и темные начинания. До Крещения Руси именно этот праздник был центральным событием Масленицы, которую праздновали неделю до и неделю после весеннего равноденствия. Поэтому по языческой традиции в эту дату положено веселиться, вкусно есть, потчевать гостей, устраивать гуляния и забавы.
Какой языческий праздник без гаданий? 20 марта девушкам можно гадать на будущее, а приснившиеся после этого сны можно считать вещими. Принято думать, что сбудутся они ровно через три года. Парни в этот день, согласно поверьям, могут приворожить любую, даже самую красивую невесту.
Какие еще праздники будут отмечать 20 марта в России и по всему миру
- Каждый житель Земли будет отмечать День счастья.
- Вегетарианцы и веганы смогут требовать от всех соблюдение правил Дня без мяса.
- Поклонники астрологии будут отмечать день этих предсказательных практик.
- Актеры детских и юношеских театров отметят своей профессиональный праздник.
- У славян в эту дату было принято отмечать День лягушки, воробья и мартовских зайцев.
Памятные события для 20 марта 2024 года
В этот день произошло немало важных событий. Предлагаем вам вспомнить или узнать о некоторых из них.
321 год — по указу императора Константина I воскресный день, идущий после других дней недели, становится праздником.
1535 год — мать и регент малолетнего Ивана IV Елена Глинская провела денежную реформу. Из обращения были изъяты все поддельные и обрезанные монеты, установлен точный вес рубля, а денежный счет перевели в десятеричную систему. Реформа впервые позволила создать единую денежную систему на всей территории Руси.
1815 год — во Франции начались «100 дней» правления Наполеона Бонапарта.
1833 год — типографии Санкт-Петербурга отпечатали первый тираж полного издания произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин».
1912 год — в Северной столице появилась первая световая реклама. Известно, что роль освещения выполняли почти 2 тыс. десятисвечовых ламп — по себестоимости конструкция была дороже, чем 200 кг черной икры.
1921 год — на экраны США вышел первый мультфильм, в создании которого участвовал Уолт Дисней.
1969 год — японская художница и пацифистка Йоко Оно стала супругой кумира миллионов, фронтмена The Beatles Джона Леннона.
1995 год — сектанты «Аум Синрике» организовали серию терактов в японском метро, используя газ зарин. Погибло 13 человек, пострадало порядка 6 тыс. пассажиров токийской подземки.
В разные годы в этот день появились на свет:
1887 год — советский историк, востоковед, директор Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны Иосиф Орбели. Своевременные действия и решения, принятые руководителем главного музея страны позволили оперативно эвакуировать коллекцию бесценных предметов искусства из Ленинграда в Свердловск, где они хранились до конца войны.
1915 год — всемирно известный советский пианист Герой Соцтруда, лауреат множества государственных премий Святослав Рихтер.
1925 год — инженер, разработчик и создатель первого в мире черного ящика для самолетов австралиец Дэвид Уоррен.
1963 год — британский актер, сыгравший профессора Люпина в Поттериане, а также исполнивший роли в лентах «Мальчик в полосатой пижаме», «Семь лет в Тибете», «Легенда», «Вселенная Стивена Хокинга», «Царство небесное», «Новый Свет» Дэвид Тьюлис.
Также в этот день покинули мир:
1413 год — основатель династии Ланкастеров английский король Генрих IV.
1897 год — русский поэт, автор стихотворений «Колыбельная», «Рассвет», «Поцелуй», «Не говори, что нет спасенья» Аполлон Майков.
1898 год — русский художник, автор полотен «Рубка леса», «Рожь», «Лесные дали», «Сосны, освещенные солнцем», «Утро в сосновом лесу», «Вид на острове Валааме», «Корабельная роща» Иван Шишкин.
1962 год — американский археолог, создатель метода датировки артефактов, основанного на изучении годичных колец деревьев, Эндрю Элликот Дуглас.
1990 год — советский футбольный вратарь Лев Яшин.
2017 год — американский банкир, основатель династии и глава дома Рокфеллеров Дэвид Рокфеллер.
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