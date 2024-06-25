Адвокат раскрыл, что может грозить отцу террористов Омарову Адвокат Багатурия: Омарову может грозить срок за пособничество в терроризме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову может грозить до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным в пособничестве в терроризме, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Эксперт подчеркнул, что он может избежать ответственности, если будет доказана его непричастность к преступлениям.

Если ему все- таки предъявят обвинение, то ему грозит до 20 лет лишения свободы. Избежать ответственности можно будет только в случае, если он сможет обстоятельно доказать свою непричастность к этим преступлениям. Потому что все-таки его сыновья, которые совершили этот теракт, они не могли находиться вне поле его зрения, — отметил Багатурия.

Как подчеркнул адвокат, сам Омаров до задержания писал, что пытался образумить детей. С другой стороны, уточнил эксперт, он заявляет, что не принимал участия в пособничестве, так как не знал о планах сыновей. Он предположил, что Омаров будет арестован и передан суду из-за большого резонанса.

Складывается двойственная ситуация. С одной стороны, он говорит, что он знал, что дети были такими, и он пытался их образумить. С другой стороны, он говорит, что не принимал в этом участия и не мог принимать, выступая против этого. Однозначного ответа сейчас дать нельзя. Но до 20 лет лишения свободы — такой риск есть, — заключил адвокат.

Ранее стало известно, что следствие рассматривает вопрос о предъявлении Омарову обвинения в пособничестве терроризму. Как отмечается, его задержали по статье о мелком хулиганстве. После теракта власти Дагестан освободили его от должности главы Сергокалинского района.