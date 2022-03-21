Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП и число пострадавших от ДТП увеличивается ежечасно примерно на 21 человека, включая одного-двух погибших. Ситуация осложняется ещё и тем, что инспекторы дорожной полиции должны собрать всю необходимую информацию максимально быстро для скорейшей разгрузки дорог от образовавшихся пробок. Из-за опасных условий работы и давления времени возрастает риск не заметить важные детали или допустить неточность. Поэтому в развитых странах нашли массовое применение технологии, позволяющей быстро, точно и без особых усилий собирать всю необходимую информацию для расследования ДТП. Автор проекта
На сегодняшний день лучшим средством оперативного расследования обстоятельств аварии на месте считается специальный наземный 3D-сканер. Он прост в использовании — управлять устройством может один сотрудник, даже в полной темноте и в любую погоду. За несколько минут, проецируя лазерный луч в пределах видимости на поверхность объектов, сканер создаёт всеобъемлющую виртуальную модель места происшествия.
Он ведёт надлежащее документирование всех измерений и абсолютно точно фиксирует пространственное позиционирование всех ключевых доказательств, которые являются критически важными для следственной работы. Собранные данные позволяют в деталях воспроизвести 3D-картину с любого ракурса, что делает возможным для всех заинтересованных лиц повторно «посетить» место происшествия несколько раз, не нарушая дорожного движения, — отмечает Давыдов.
В российском сегменте Интернета информации о 3D-сканерах не так много, хотя такие устройства уже активно используют, в частности, в Сингапуре, что позволило властям страны значительно повысить качество работы инспекторов полиции. Созданные трёхмерные изображения дополняют сканы, полученные с помощью наземного устройства, собирая воедино полную информацию для расследования. Таким образом, наземные и портативные сканеры, управляемые одним сотрудником, обеспечивают эффективную единую документальную базу и наиболее качественный анализ данных.
В Великобритании о повсеместном внедрении этих устройств задумались ещё 11 лет назад — в 2011 году на внедрение 3D-сканирования при расследовании ДТП выделили три миллиона фунтов. Это решение властей продиктовано экономическими соображениями. К примеру, годом ранее в стране было 18 тысяч частичных или полных перекрытий автомагистралей для расследования происшествий общей длительностью 20 тысяч часов. В правительстве подсчитали, что каждый час таких заторов стоил экономике страны 50 тысяч фунтов.
В России тоже известны технологии лазерного 3D-сканирования, но они чаще применяются в коммерческих проектах, например в строительстве. При этом инспекторы полиции при расследовании ДТП применяют довольно примитивные средства — рулетку, блокнот и другие. Несмотря на признанную эффективность применения 3D-сканеров при ДТП, массового распространения в этой сфере технология ещё не получила.
Дмитрий Давыдов предлагает оборудовать российскую полицию современными 3D-сканерами для сбора данных на месте ДТП по сингапурской методике, а также регламентировать использование этого оборудования и полученных с его помощью результатов во всех процессах по делу о ДТП.
По его словам, это позволит значительно сократить пробки, возникшие из-за ДТП; снизить нагрузку на персонал полиции; исключить возможность допущения ошибок и неточностей со стороны полицейских. Также, по словам автора проекта, таким образом сократится срок рассмотрения судебных дел по ДТП и наличие ошибок в этих делах и увеличится эффективность принимаемых решений по улучшению дорожной инфраструктуры в местах концентрации ДТП. Кроме того, Давыдов отмечает, что инвестиции государства в эту технологию быстро окупятся. Автор проекта ожидает, что государство обратит внимание на эту инициативу и окажет ей законодательную поддержку.