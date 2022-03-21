Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП и число пострадавших от ДТП увеличивается ежечасно примерно на 21 человека, включая одного-двух погибших. Ситуация осложняется ещё и тем, что инспекторы дорожной полиции должны собрать всю необходимую информацию максимально быстро для скорейшей разгрузки дорог от образовавшихся пробок. Из-за опасных условий работы и давления времени возрастает риск не заметить важные детали или допустить неточность. Поэтому в развитых странах нашли массовое применение технологии, позволяющей быстро, точно и без особых усилий собирать всю необходимую информацию для расследования ДТП. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает воспользоваться зарубежным опытом для улучшения работы российских инспекторов.

На сегодняшний день лучшим средством оперативного расследования обстоятельств аварии на месте считается специальный наземный 3D-сканер. Он прост в использовании — управлять устройством может один сотрудник, даже в полной темноте и в любую погоду. За несколько минут, проецируя лазерный луч в пределах видимости на поверхность объектов, сканер создаёт всеобъемлющую виртуальную модель места происшествия.

Он ведёт надлежащее документирование всех измерений и абсолютно точно фиксирует пространственное позиционирование всех ключевых доказательств, которые являются критически важными для следственной работы. Собранные данные позволяют в деталях воспроизвести 3D-картину с любого ракурса, что делает возможным для всех заинтересованных лиц повторно «посетить» место происшествия несколько раз, не нарушая дорожного движения, — отмечает Давыдов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском сегменте Интернета информации о 3D-сканерах не так много, хотя такие устройства уже активно используют, в частности, в Сингапуре, что позволило властям страны значительно повысить качество работы инспекторов полиции. Созданные трёхмерные изображения дополняют сканы, полученные с помощью наземного устройства, собирая воедино полную информацию для расследования. Таким образом, наземные и портативные сканеры, управляемые одним сотрудником, обеспечивают эффективную единую документальную базу и наиболее качественный анализ данных.

В Великобритании о повсеместном внедрении этих устройств задумались ещё 11 лет назад — в 2011 году на внедрение 3D-сканирования при расследовании ДТП выделили три миллиона фунтов. Это решение властей продиктовано экономическими соображениями. К примеру, годом ранее в стране было 18 тысяч частичных или полных перекрытий автомагистралей для расследования происшествий общей длительностью 20 тысяч часов. В правительстве подсчитали, что каждый час таких заторов стоил экономике страны 50 тысяч фунтов.

В России тоже известны технологии лазерного 3D-сканирования, но они чаще применяются в коммерческих проектах, например в строительстве. При этом инспекторы полиции при расследовании ДТП применяют довольно примитивные средства — рулетку, блокнот и другие. Несмотря на признанную эффективность применения 3D-сканеров при ДТП, массового распространения в этой сфере технология ещё не получила.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Давыдов предлагает оборудовать российскую полицию современными 3D-сканерами для сбора данных на месте ДТП по сингапурской методике, а также регламентировать использование этого оборудования и полученных с его помощью результатов во всех процессах по делу о ДТП.

По его словам, это позволит значительно сократить пробки, возникшие из-за ДТП; снизить нагрузку на персонал полиции; исключить возможность допущения ошибок и неточностей со стороны полицейских. Также, по словам автора проекта, таким образом сократится срок рассмотрения судебных дел по ДТП и наличие ошибок в этих делах и увеличится эффективность принимаемых решений по улучшению дорожной инфраструктуры в местах концентрации ДТП. Кроме того, Давыдов отмечает, что инвестиции государства в эту технологию быстро окупятся. Автор проекта ожидает, что государство обратит внимание на эту инициативу и окажет ей законодательную поддержку.