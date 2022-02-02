20 февраля — сакральная дата или новый конец света

Действительно, надо же, чтобы столько вроде бы разных, но на деле как бы взаимосвязанных событий должны сойтись именно в этот день. Именно 20 февраля завершаются российско-белорусские масштабные военные учения «Союзная решимость» с применением самых современных вооружений. Даже многоцелевые суперсовременные истребители Су-35 будут отныне развернуты на юге Белоруссии, в 40 километрах от Минска.

А ведь плюшевые западные пророки спали и видели, что на завершающем этапе такой демонстрации реальной силы союзных государств и состоится с такой надеждой ожидаемое нападение российских армад на Украину. Причём сразу с двух сторон — со стороны Белоруссии и со стороны ряда областей России — от Белгородской до Ростовской.

Мало этого, так в этот же день — 20 февраля — как раз завершится и пекинская зимняя Олимпиада. Представляете, какое роковое совпадение? А ведь кто на Западе не просвещён на тот счёт, что сам китайский лидер Си Цзиньпин якобы настоятельно просил президента РФ Владимира Путина не нападать на соседей до завершения мирового спортивного форума, чтобы, мол, внимание от такого важного для всего Китая события не отвлекалось бы на разные мелочи типа взятия Киева. Натовские теоретики давно ведь просчитали, что сначала Владимир Путин приедет на открытие олимпиады, в условиях западного политического бойкота морально поддержит председателя Си, обсудит с ним нынешние мировые дела скорбные. Ну, а потом Путин, дескать, получит китайское сто первое благословение... И руки у него будут развязаны.

MOD Russia/Global Look Press

Но и это ещё не всё. Надо же было такому случиться, что именно 20 февраля — заключительный день работы традиционной Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой в 2007 году Владимир Путин выступил с речью, вызвавшей на Западе шок: Россия, по всеобщему убеждению на Западе, проигравшая холодную войну, вдруг стала предъявлять свои требования в сфере взаимного уважения интересов. И вот в этот февральский день будут подводиться итоги очередного обсуждения острых европейских вопросов, но уже без российского президента, который заранее заявил о своём отказе от участия в работе конференции. Что также в глазах аналитиков выглядит чрезвычайно подозрительно. А вдруг он в это время как раз обсуждает с военным руководством далеко идущие стратегические планы, пока в Мюнхене натовские лидеры и выдающиеся теоретики будут заняты своими дискуссиями в стиле «ни пяди уступок России».

Словом, после нескольких неудачных попыток предсказать точную дату неизбежного русского нападения на Украину (многим, например, нравился рождественский сочельник), видимо, найдется немало «серьёзных специалистов по России», что на этот раз уверенно назовут 20 февраля. Еще бы! Столько просто фатальных совпадений. Тем более что есть ещё время найти убедительное объяснение, почему это не случится. А сейчас главное — прокукарекать.

Понятно, что у самих Соединённых Штатов, впервые за десятилетия столкнувшихся с серьёзной инфляцией, да и у их союзников хватает проблем, усугублённых ещё и последствиями нескольких волн СОVID-19. А потому приходится искать факторы, отвлекающие обывателей-избирателей от повседневных проблем, и дежурная российская угроза тут как никогда кстати. А уж время от времени называемые точные даты начала конфликта на обывателей действуют просто гипнотически.