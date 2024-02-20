20 февраля – праздник справедливости и луковых пирогов

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

20 февраля

20 февраля — 51-й день в году. В народе в этот день принято печь луковые пироги, угощать нищих и навещать могилы родственников. Обращаемся к истории этих обрядов и рассказываем, какой еще праздник приходится на 20 февраля 2024 года.

20 февраля — праздник Могущница в России

В России 20 февраля — праздник Могущница, он же День Луки. Православные христиане вспоминают святого Луку Елладского. Преподобный жил в Греции в IX–X веках. Он происходил из бедной семьи и потому с ранних лет много работал. Уже в юношестве в нем проснулась тяга к уединению: после смерти отца Лука удалился в афинский монастырь, где принял постриг.

Однако на этом его духовные поиски не закончились. Спустя несколько лет Лука покинул Афины и вернулся к матери. Затем он отправился в небольшую церковь на Иоанновой горе, где провел семь лет. В это время у Луки Елладского обнаружились целительский и пророческий дары. Слава о нем распространилась среди верующих, и к Луке потянулись прихожане. Лука щедро одаривал гостей, но сам продолжал вести аскетический образ жизни.

Последние годы жизни святого прошли на склонах Геликона. Там вместе с братией он построил монастырь Осиос Лукас. Лука продолжал принимать прихожан, излечивал их физические и душевные недуги. После смерти Луки его мироточащие мощи продолжали исцелять больных.

В День Луки, 20 февраля, в народе поминают усопших родственников. Верующие молятся за души покойных, приводят в порядок их могилы. В этот день принято печь пироги с луковой начинкой. Часть из них предназначается для членов семьи, а часть — выставляется за порог для умерших родных. Пирогами также угощают нищих: согласно поверью, это привлекает в дом счастье.

Второе название праздника 20 февраля, Могущница, происходит от названия лапчатки-могущницы. Считается, что в День Луки она приобретает небывалые целебные свойства. Так что наравне с луковыми пирогами в этот день готовят травяные настои.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Мозаика кафоликона монастыря Осиос Лукас, XI век

Приметы на 20 февраля

Следуя народным традициям, 20 февраля — день поминовения усопших. Так что не стоит играть свадьбы и устраивать шумные праздники. Лучше также избегать любых ссор и не проявлять скупость — все это может навлечь на человека несчастье.

С праздником 20 февраля связано немало погодных примет. Вот некоторые из них:

теплый ветер с севера предвещает теплое лето;

высокие сизые облака — к скорому потеплению;

алый закат пророчит холодное лето;

гром среди ясного неба — к бедам на сенокосе;

полуденный ветер обещает хороший урожай пшеницы, ржи, овса и других яровых.

А еще считается, что в ночь на Луку приходят символические сны. Они сулят добро и раскрывают истинную суть каких-либо жизненных событий. Так что сновидения, увиденные накануне 20 февраля 2024 года, могут подсказать выход из трудного положения и помочь разобраться в отношениях.

Какой праздник отмечают 20 февраля 2024 года

20 февраля 2024 года отмечают праздник международного масштаба. С 2007 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН этот день известен как Всемирный день социальной справедливости. Его назначение — привлечь внимание к вопросу социального неравенства и таким проблемам, как нищета, безработица, доступность медицинской помощи и не только.

20 февраля 2024 года по традиции пройдут конференции и семинары, посвященные острым социальным вопросам. В День социальной справедливости также принято жертвовать средства в благотворительные фонды, распространять информацию о проблемах разных слоев населения, помогать нуждающимся.

Фото: imago-images.de/Global Look Press День социальной справедливости в Германии

20 февраля: какие события произошли в этот день

Мы выяснили, какой праздник приходится на 20 февраля. Теперь стоит уделить внимание истории и выяснить, какие важные события произошли в этот день. В их числе:

395 — основание монастыря для женщин в Вифлееме — первого женского монастыря в истории;

1818 — открытие памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве;

1819 — учреждение СПбГУ;

1872 — начало работы музея «Метрополитен» в Нью-Йорке;

1945 — возвращение в Москву сокровищ Оружейной палаты;

1964 — установление дипломатических отношений между СССР и Камеруном;

2005 — выход в эфир телеканала «Звезда».

20 февраля появились на свет основатель профессионального русского театра Федор Волков, философ Алексей Козлов, нейрофизиолог Сергей Саркисов, режиссер Игорь Шатров, хоккеист Владимир Юрзинов, врач Доктор Лиза, рок-музыкант Курт Кобейн, модель Синди Кроуфорд, экс-солистка t.A.T.u. Юлия Волкова и другие именитые личности.

Именины 20 февраля

20 февраля отмечают именины:

Лука;

Александр;

Алексей;

Петр;

Парфений.

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 20 февраля. Это день борьбы с социальным неравенством, поминовения усопших, а также подходящее время для того, чтобы приготовить пироги и другие блюда с луком.

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