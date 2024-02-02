2 февраля: праздники, памятные даты и значимые события

Фото: Эммануил Евзерихин/РИА Новости

Великая Отечественная война 1941–1945 гг

2 февраля — 33-й день в году по новому стилю и 20-й — по старому. До конца високосного 2024-го года остается ровно 333 дня. В истории России эта дата имеет особое значение. Рассказываем, какой праздник выпадает на второй день февраля и какие памятные события с ним связаны.

2 февраля — День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля остался в истории как день разгрома фашистских войск под Сталинградом. Битва за Сталинград (ныне Волгоград) — один из переломных моментов в войне СССР против нацистской Германии. На кону стояли кубанские и донские плодородные земли, а также кавказские нефтяные районы. Захват Сталинграда означал бы разрыв связи между Кавказом и центром страны, а значит, и выгодное положение для захватчиков.

17 июля 1942-го фашисты атаковали Сталинград. Так началась четырехмесячная оборона города. Советские войска следовали Сталинскому приказу № 227, в народе известному как «Ни шагу назад!», и вели борьбу буквально за каждый метр. Интенсивное противостояние продолжалось вплоть до ноября 1942 года.

19 ноября 1942 года Красная Армия смогла перейти в контрнаступление. Оно продолжалось вплоть до 2 февраля 1943 года. После продолжительного противостояния немецкий командующий Фридрих Паулюс сдался в плен. Фашистские войска потеряли 1,5 миллиона бойцов (Советы — 1,1 миллиона). Захватчикам пришлось оставить Северный Кавказ. В Германии объявили траур.

Для СССР 2 февраля, день победы в Сталинградской битве, имел в том числе психологическое значение. Красной Армии удалось взять инициативу в свои руки. Противник оказался вовсе не непобедимым.

Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости Какой праздник отмечают 2 февраля

2 февраля — День воинской славы России

2 февраля, день завершения Сталинградской битвы, стал символом самоотверженности, бесстрашия и несгибаемой воли советских людей. Поэтому с 1995 года по указу Бориса Ельцина он известен как День воинской славы России. 2 февраля страна вспоминает подвиг предков и поминает павших.

2 февраля, вспоминая день разгрома фашистских войск, по традиции организуются тематические кинопоказы, благотворительные акции, выставки, лекции в библиотеках и музеях, концерты, викторины. Вместе с ними устраиваются торжественные шествия — так называемые митинги-реквиемы. Так Россия проводит День воинской славы 2 февраля.

Какие праздники отмечают в России и мире 2 февраля

На 2 февраля 2024 года приходятся не только дни памяти, но и праздники. Часть из них признана на международном или государственном уровне, другие имеют неофициальный статус, но активно справляются пользователями Сети. Вот наиболее распространенные из них:

День водно-болотных угодий — всемирный праздник, учрежденный ООН для привлечения общественного внимания к благосостоянию Земли;

День ездовых собак — всемирный праздник, организованный после вспышки дифтерии в Номе и последующей Великой гонки милосердия;

День молодежи Азербайджана — азербайджанский праздник, в который проводятся форумы и общественные мероприятия для молодых людей;

День сурка — время привечания весны в Соединенных Штатах Америки и Канаде;

День трансформационных игр — неофициальный праздник, посвященный игровым тренингам;

День самообновления — неофициальный праздник в честь самосовершенствования и саморазвития.

Каждый год 2 февраля устраивают праздники, назначение которых не скрасить досуг, а повысить информированность населения. К примеру, в начале февраля проводятся лекции и семинары о ревматоидном артрите. Цель мероприятий — рассказать гостям о системном заболевании, его специфике и воздействии на суставы и внутренние органы.

Стоит отдельно поговорить о том, какие праздники отмечают 2 февраля в России. И тут мы обращаемся к истории христианства и народным преданиям.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Праздник 2 февраля 2024 года

Какой народный праздник отмечают 2 февраля

В народе 2 февраля отмечают праздник — Ефимов день. Он напрямую связан с поминовением Евфимия Великого. Святой вошел в историю как монах-пустынник, один из главных схимников в православной традиции. Евфимий владел даром прозорливости и исцеления. Он проповедовал основы богомыслия и послушания, учил паству важности труда как духовного, так и телесного.

По традиции в праздник 2 февраля устраиваются пышные свадьбы. Дата выбрана неслучайно. Ефимов день отмечается незадолго до начала Великого поста, во время которого запрещены шумные празднования.

Каждый год 2 февраля, в Ефимов праздник, проводятся обряды для укрепления здоровья. С этой целью хозяйки угощают родных свежеиспеченным хлебом. А позже желающие устраивают символические омовения в бане.

В Ефимов день выбрасывают или даже сжигают ненужные вещи. Это помогает отогнать болезни и освободить место для благостных перемен.

Существует поверье, согласно которому в день Ефима Метельного нужно подмести снег у ворот и во дворах. Это поможет отогнать вьюгу.

Приметы на 2 февраля

Какой праздник не оброс приметами и суевериями? 2 февраля не исключение. В народе с Ефимовым днем связано немало поверий. Вот некоторые из них:

петь после наступления темноты — к слезам;

подняв с земли мелочь, обрекаешь себя на три года бедности;

потерять варежку или перчатку — к пустому кошельку;

если день выдался снежным, весной будут частые метели;

солнечный полдень предвещает дождливое лето;

пасмурная погода «на Ефима» сулит заморозки весной;

выйти из дома в старой грязной одежде — привлечь неприятности;

сны толкуются наоборот: примирение во сне — к ссоре в жизни и тому подобное.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru 2 февраля

Какие события произошли 2 февраля

Мы поговорили о том, какие праздники приходятся на 2 февраля. Но стоит также упомянуть важные события, произошедшие в этот день. Многие из них далеко не праздничные, однако оставили важный след в истории человечества. Итак, 2 февраля:

1238 — Батый разорил Москву;

1558 — грамотой императора Фердинанда I утверждено основание Йенского университета;

1589 — в Москве утвердили патриаршество;

1701 — Петр I издает указ, с которого началось создание Балтийского флота;

1732 — создана российская Воинская морская комиссия;

1886 — в Соединенных Штатах в первый раз отпраздновали День сурка;

1914 — Чарли Чаплин дебютировал в кинематографе в фильме «Зарабатывая на жизнь»;

1919 — в Москве начал работать первый факультет для подготовки рабочих;

1922 — вышло полное издание романа «Улисс» Джеймса Джойса;

1925 — состоялась Великая гонка милосердия: город Ном, охваченный дифтерией, снабдили лекарствами, используя собачьи упряжки;

1946 — к территории СССР присоединены Южный Сахалин и Курилы;

1970 — проведена первая операция по пересадке нерва.

Фото: Global Look Press Кадр из фильма «Зарабатывая на жизнь»

Какие знаменитости родились 2 февраля

2 февраля 2024 года отмечают день рождения спортсмены, летчики, полководцы, писатели и другие именитые личности. Вот только некоторые из них:

Якоб ван Кампен (1595–1657) — архитектор и художник эпохи классицизма;

Евгений Гребенка (1912–1848) — композитор, автор романса «Очи черные»;

Моисей Тоидзе (1871–1953) — художник;

Джеймс Джойс (1882–1941) — пиcaтель, один из ведущих модернистов в истории литературы;

Михаил Гнесин (1883–1957) — кoмпозитop, музыковед;

Михаил Фрунзе (1885–1925) — красноармейский полководец;

Валерий Чкалов (1904–1938) — пилот-испытатель;

Игорь Полетаев (1915–1983) — физик, ученый-кибернетик;

Филипп Клодель (р. 1962) — режиссер, писатель;

Валерий Карпин (р.1969) — футболист, тренер;

Шакира (р. 1977) — певица;

Анастасия Давыдова (р. 1983) — синхронистка, олимпийская чемпионка;

Дмитрий Логинов (р. 2000) — сноубордист, чемпион мира.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Дмитрий Логинов

Именины 2 февраля

Согласно святцам, 2 февраля празднуют день ангела, или именины:

Ефим;

Захар;

Лаврентий;

Лев;

Павел;

Инна;

Римма.



Итак, 2 февраля — это день разгрома фашистских войск под Сталинградом, день поминовения святого отшельника Евфимия, юбилей многих выдающихся личностей. Это день самосовершенствования, приготовления свежего хлеба, приветствия весны и избавления от старых вещей.

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