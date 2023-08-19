«И просияло лице Его»: кадры празднования Яблочного Спаса в России

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Участница празднования Преображения Господня в Хабаровском краевом парке

19 августа православные россияне традиционно отмечают Яблочный Спас. Такое название в народе получил праздник Преображения Господня. Дата празднования выбрана неслучайно — она приходится на середину Успенского поста, а сам Яблочный Спас является одним из двунадесятых праздников — двенадцати важнейших дат в православном церковном календаре.

История Преображения Господня подробно описана в Евангелии. Как утверждал евангелист Лука, Спаситель Иисус Христос отправился молиться на гору Фавор в компании трех ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна. Согласно Священному Писанию, в момент чтения молитвы лицо Спасителя изменилось, и одежда его сделалась белою, как свет. Впоследствии это сияние назвали фаворским светом.

И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет, — говорится в Священном Писании.

В момент молитвы перед Христом явились пророки Моисей и Илия. Об этом событии рассказывается в трех синоптических Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки. Когда пророки начали исчезать, ученик Иисуса Христа Петр предложил построить три кущи — для самого Спасителя, Моисея и Илии.

Историки считают, что Преображение Господне могло произойти в феврале или марте. Однако Церковь в Каппадокии учредила праздновать священное событие именно в августе, поскольку оно должно было сменять торжество, посвященное богине любви и плодородия. С тех пор праздник прижился.

В Греции Преображение Господне вытеснило языческие гулянья в честь бога Вакха, которые совпадали со сбором урожая винограда. В России заимствовали праздник у Греции, а виноград заменили на более привычные для широт страны яблоки. Таким образом, праздник получил название Яблочный Спас.

О том, как в России отмечают Яблочный Спас, — в фотогалерее NEWS.ru.