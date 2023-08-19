19 августа православные россияне традиционно отмечают Яблочный Спас. Такое название в народе получил праздник Преображения Господня. Дата празднования выбрана неслучайно — она приходится на середину Успенского поста, а сам Яблочный Спас является одним из двунадесятых праздников — двенадцати важнейших дат в православном церковном календаре.
История Преображения Господня подробно описана в Евангелии. Как утверждал евангелист Лука, Спаситель Иисус Христос отправился молиться на гору Фавор в компании трех ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна. Согласно Священному Писанию, в момент чтения молитвы лицо Спасителя изменилось, и одежда его сделалась белою, как свет. Впоследствии это сияние назвали фаворским светом.
И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет, — говорится в Священном Писании.
В момент молитвы перед Христом явились пророки Моисей и Илия. Об этом событии рассказывается в трех синоптических Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки. Когда пророки начали исчезать, ученик Иисуса Христа Петр предложил построить три кущи — для самого Спасителя, Моисея и Илии.
Историки считают, что Преображение Господне могло произойти в феврале или марте. Однако Церковь в Каппадокии учредила праздновать священное событие именно в августе, поскольку оно должно было сменять торжество, посвященное богине любви и плодородия. С тех пор праздник прижился.
В Греции Преображение Господне вытеснило языческие гулянья в честь бога Вакха, которые совпадали со сбором урожая винограда. В России заимствовали праздник у Греции, а виноград заменили на более привычные для широт страны яблоки. Таким образом, праздник получил название Яблочный Спас.
О том, как в России отмечают Яблочный Спас, — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Гости и артисты в национальных костюмах на празднике Преображения Господня (Яблочный Спас) в Музее А. М. Горького в селе Красновидово в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Прихожане храма Пресвятой Богородицы «Целительница» в Краснодаре во время праздника Преображения Господня
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Участники празднования Преображения Господня на территории музея А. М. Горького в селе Красновидово в Камско-Устьинском районе
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Участницы празднования Преображения Господня на территории музея А. М. Горького в селе Красновидово в Камско-Устьинском районе
Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Крестный ход у церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Кижском погосте в честь праздника Преображения Господня
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Участники празднования Преображения Господня на территории музея А. М. Горького в селе Красновидово в Камско-Устьинском районе
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Участницы празднования Преображения Господня на территории музея А. М. Горького в селе Красновидово в Камско-Устьинском районе
Фото: Игорь Онучин/РИА Новости
Священнослужители и верующие во время крестного хода в честь праздника Преображения Господня в Хабаровске
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Участницы музейно-фольклорного праздника «Яблочный Спас в Красновидово» на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Военнослужащие на православной яблочной ярмарке, приуроченной к празднику Преображения Господня, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ