Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что число учеников, которые сели за парты в российских школах 1 сентября, достигло 18 млн, причем 2 млн из них — это первоклассники.
«В целом система образования готова к новому учебному году, 1 сентября начался без сбоев во всех регионах, мы ситуацию контролируем и видим, что это большой праздник», — сказал министр.
Накануне старта учебного года в России провели опрос о том, каких предметов не хватает в школьной программе. В ходе социологического исследования примерно 57% респондентов пришли к выводу, что в школах необходимо ввести предмет «Основы финансовой грамотности».
Кроме того, каждый второй поддержал идею преподавания основ юридической грамотности и права. Уроки, посвященные коммуникации, заинтересовали 44% опрошенных. 38% заявили о необходимости обучения детей основам психологии. Около трети респондентов высказались за проведение уроков экологии и заботы об окружающей среде, а 28% выразили желание видеть предмет, посвященный основам бизнеса и предпринимательской деятельности.
В то же время власти изучают возможность преподавания истории в начальной школе. С этой инициативой выступил сам Кравцов.
Лица российских учеников на линейке 1 сентября — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и приему обязательства нахимовца
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Школьники на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе № 1 в Иваново
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Новосибирская область. Болотное. Первоклассники во время линейки в День знаний в школе № 2
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Торжественная линейка, посвященная открытию новой средней школы № 54 и началу учебного года в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Первоклассники и ученики кадетского класса на торжественной линейке, проходящей в школе № 1636 в Москве в День знаний
Фото: Александр Сухов/РИА Новости
Школьники на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в школе № 9 в Мариуполе
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Первоклассницы на торжественной линейке, проходящей в лицее № 369 в Санкт-Петербурге в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний