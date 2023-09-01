18 млн детей пошли в школу в 2023 году: лица учеников 1 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе № 1409 в Москве в День знаний

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что число учеников, которые сели за парты в российских школах 1 сентября, достигло 18 млн, причем 2 млн из них — это первоклассники.

«В целом система образования готова к новому учебному году, 1 сентября начался без сбоев во всех регионах, мы ситуацию контролируем и видим, что это большой праздник», — сказал министр.

Накануне старта учебного года в России провели опрос о том, каких предметов не хватает в школьной программе. В ходе социологического исследования примерно 57% респондентов пришли к выводу, что в школах необходимо ввести предмет «Основы финансовой грамотности».

Кроме того, каждый второй поддержал идею преподавания основ юридической грамотности и права. Уроки, посвященные коммуникации, заинтересовали 44% опрошенных. 38% заявили о необходимости обучения детей основам психологии. Около трети респондентов высказались за проведение уроков экологии и заботы об окружающей среде, а 28% выразили желание видеть предмет, посвященный основам бизнеса и предпринимательской деятельности.

В то же время власти изучают возможность преподавания истории в начальной школе. С этой инициативой выступил сам Кравцов.

Лица российских учеников на линейке 1 сентября — в галерее NEWS.ru.