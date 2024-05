18 мая: день Балтийского флота, музеев, майских жуков и Розовой пантеры

Какой праздник отмечаем 18 мая?

18 мая — уже 139-й день 2024 года. 2025 год будем встречать через 227 дней. В России празднуют День Балтийского флота и Арину Капустницу. Для всего мира сегодня день музеев и Розовой пантеры. Расскажем, какие еще праздники приходятся на 18 мая 2024 года в разных странах.

Христианские праздники 18 мая 2024 года

В церковном календаре на каждый из дней года выпадают различные праздники. Узнаем, какие из них приходятся на 18 мая.

День поминовения великомученицы Ирины Македонской в народе называют также Арина Капустница, или Ирина Рассадница. Святая Ирина жила в I веке в Македонии и прославилась тем, что проповедовала веру в Христа среди язычников. Ей удалось заставить уверовать своих родителей, а также несколько тысяч жителей ее родного города. Как и многие христиане того времени, она погибла за то, что не отреклась от своей религии.

В народе же в эту дату было принято высаживать рассаду в открытый грунт, отчего постепенно религиозный праздник смешался с крестьянскими традициями и получил такое название.

Другие праздники 18 мая

В России, а также во многих других странах на 18 мая приходится еще целый ряд праздников.

18 мая в России будем отмечать важный исторический праздник — День Балтийского флота. Днем его создания считается победа русских судов под командованием царя Петра I над кораблями шведов в Балтийском море.

Во всем мире 18 мая — День музеев. Несмотря на то что в последнее время все чаще можно встретить мнения о том, что изучение прошлого никак не влияет на будущее человечества, важность исторической памяти остается несомненной. Не помня своей истории, люди рискуют раз за разом повторять ошибки прошлого. Поэтому сохранение и изучение истории так важно для следующих поколений. И именно в музеях нередко можно встретить те редкие памятники искусства, артефакты прошлых дней, доказательства различных событий, повлиявших на текущее положение дел. А потому сохранение и расширение музейных коллекций — одна из важнейших задач сегодняшнего дня.

В столице в этот день отметят День московских парков. В крупных мегаполисов как нигде важна ценность зеленых насаждений. Тем более важно для жителей густонаселенных пунктов иметь возможно прогуляться среди деревьев, отдохнуть от суеты и шума большого города. К счастью, в последние годы городские власти осознают важность и нужность подобных мест и не только облагораживают уже существующие парки, но и заботятся о создании новых зеленых территорий в новых районах мегаполисов.

Кстати, именно в парках приверженцы ЗОЖа могут сегодня отметить Всемирный день скандинавской ходьбы. Этот простой и эффективный способ поддержания активного образа жизни доступен каждому человеку. Конечно, можно приобретать для этого дорогостоящее оборудование, но можно обойтись и подручными средствами. Главное — желание вести активный образ жизни, заботиться о своем здоровье и стремиться к движению вперед.

Еще один профессиональный праздник отметят 18 мая кровельщики. Это только кажется, что в строительстве крыши благодаря современным материалам нет ничего сложного. На самом неделе достаточно пропустить или сделать неправильно лишь один этап создания крыши, и в доме не будет никакого житья из-за протечек, холода или сквозняков. Поэтому опытные профессиональные кровельщики по-прежнему остаются важны на соответствующем этапе строительства жилья.

Гурманы в этот день отметят День сырного суфле. В мире существуют сотни сортов сыра, и еще больше блюд, которые из сыра можно приготовить. Сегодня достойный повод, чтобы удивить единомышленников своими кулинарными талантами.

Ценители мировой мультипликации сегодня отметят День Розовой пантеры. Вальяжный и забавный нарисованный персонаж, как и уникальная музыкальная тема к мультфильму, давно занял прочное место в мировой культуре. И сегодня отличный повод вспомнить стильного мультяшного кота.

Еще одно живое существо, причем совсем не мультяшное, отмечает сегодня день рождения — майский жук. Энтомологи всего мира и простые мальчишки, которые изучают жизнь насекомых на ближайшем кусте около дома, от всей души могут поздравить сегодня этих красивых жуков с праздником.

Еще один праздник в этот день могут отметить все жители Земли. Особенно те, кто является счастливым обладателем посудомоечной машины. День без грязной посуды. Ну а те, кто посуду мыть не любит, а посудомойкой так и не обзавелся, могут утешать себя тем, что они экономят водные ресурсы планеты.

И, наконец, сегодня не способствующий здоровому образу жизни, но очень старый праздник отметят ценители крепких напитков — Всемирный день виски. Провести вечер со стаканом старого крепкого виски — совсем не возбраняется, если выбирать действительно качественный сорт и знать меру.

Какие исторические праздники будем отмечать 18 мая 2024 года

18 мая 2024 года можно вспомнить некоторые важные исторические события.

1780 год — по указу российской императрицы Екатерины II был утвержден герб Санкт-Петербурга с изображенными крестообразно на красном фоне якорями, поверх которых расположен золотой скипетр.

1830 год — в Америке с конвейера сошла пробная партия изготовленных в промышленном масштабе газонокосилок.

1888 год — американской публике представили первую аудиозапись на пластинке для граммофона.

1896 год — на Невском проспекте в доме № 46 начал работу первый в российской столице кинотеатр.

1923 год — во Франции изобретатель Антуан Барнай запатентовал первый в мире телефон с диском для набора номера.

1958 год — советская военная драма «Летят журавли» была отмечена высокой международной наградой — «Золотой пальмовой ветвью» фестиваля кинофильмов в Каннах.

2005 год — выпущена пилотная партия легковых автомашин «Лада Калина».

В этот день родились:

1048 год — персидский математик, поэт, автор знаменитых философских рубаев Омайр Хайям.

1525 год — фламандский художник, автор масштабных детализированных полотен, среди которых такие шедевры, как «Битва Масленицы и Поста», «Падение Икара», «Триумф Смерти», «Путь на Голгофу», Питер Брейгель — старший.

1868 год — последний российский император, в 2000 году причисленный Церковью к лику святых, Николай II Романов.

1920 год — польский священнослужитель Кароль Йозеф Войтыла, прославившийся на весь мир как Папа Римский Иоанн Павел II.

1962 год — немецкая поп-певица, прославившаяся в 1980-х годах хитами In The Heat Of The Night, Maria Magdalena, Johnny Wanna Live, Сандра.

1978 год — русская актриса, известная по сериалам «Водоворот», «Лучше, чем люди», «Крестный», «Одну тебя люблю», «Богиня прайм-тайма», «Одна тень на двоих», Ольга Ломоносова.

В этот день мир покинули:

1800 год — выдающийся военный деятель, русский полководец Александр Суворов.

2001 год — советский летчик Герой Советского Союза, ставший прототипом Алексея Маресьева в романе Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», Алексей Маресьев.

2013 год — российский режиссер, создатель фильмов «Война», «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Мне не больно», «Морфий», Алексей Балабанов.

