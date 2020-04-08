18-летний режиссёр из Екатеринбурга снял LEGO-мультик про коронавирус

Молодой режиссёр из Екатеринбурга Александр Вахранев создал мультик из конструктора LEGO, рассказывающий понятным языком о коронавирусе и его профилактике.
Студент-первокурсник СПбГУП создал мультфильм за три дня. По его словам, помогло вдохновение.
По сюжету жители города убегают от чихнувшего на остановке, его сразу же забирает скорая. Другой паникёр прибегает в магазин и требует семь тонн гречки и туалетной бумаги. Одновременно с этим короткометражка рассказывает, как избежать заражения,
Как писал NEWS.ru, компания Google выпустила серию дудлов, посвящённых тем, кто продолжает работать во время пандемии коронавируса. Интерактивные рисунки будут появляться каждый день с 6 по 17 апреля на сайте поисковика.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен