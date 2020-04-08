18-летний режиссёр из Екатеринбурга снял LEGO-мультик про коронавирус

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Телефонные и интернет-мошенники активизировались на фоне эпидемии коронавируса. Они рассылают сообщения с требованиями оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции или карантина, а также обещают социальные выплаты, предупредили в московском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

СМС-рассылки или телефонные звонки с требованием оплаты штрафа злоумышленники выдают за сообщения от госорганов. При этом они сообщают, что суды из-за пандемии не работают, но у нарушителей есть шанс прекратить...