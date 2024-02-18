18 февраля: день Агафьи-Коровницы, батареек, пельменей и другие праздники

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Праздники 18 февраля

18 февраля — 49-й день 2024 года в григорианском и 36-й согласно юлианскому календарям. До Нового 2025 года остается 317 дней. День, когда славяне надевали на рога коровам буханки хлеба, чтобы сохранить их от болезней. В Москве был открыт Брянский вокзал, который теперь называется Киевским. А еще в этот день родился Энцо Феррари, конструктор одной из самых харизматичных марок автомобилей. Узнаем, какие еще интересные события и праздники выпадают на 18 февраля 2024 года.

Какие церковные праздники отмечаются 18 февраля 2024 года

18 февраля будут отмечаться следующие церковные праздники:

День иконы Дивногорской Божией матери, также известной как «Взыскание погибших».

Память мученицы Агафьи Палермской

Стоит отметить, что Агафья Палермская или Агата Сицилийская у славян была известна еще как Агафья-Коровница или Агафья-Скотница. Она почиталась как покровительница домашнего скота и ей молились о защите животных от болезней и падежа. Кроме этого, Агафью почитали заступницей от пожаров. Так, в этот день славяне выпекали и освящали хлеб, а затем бросали его в огонь, полагая, что это предотвратит пожар в доме.

Помимо этого, 18 февраля тезоименитство будут отмечать:

Антоний;

Александра;

Макарий;

Василиса;

Михаил.

Фото: Fred de Noyelle / GODONG/Global Look Press Церковные праздники 18 февраля

Какие светские праздники выпадают на этот день,18 февраля

Какой светские праздники будут отмечать 18 февраля? Их несколько, в том числе:

День батареек.

День употребления вина.

День легкомысленных людей.

День юного избирателя.

Праздник пельменей.

День планеты Плутон.

В России — профессиональный праздник полицейских на транспорте.

День камбалы, начиненной кальмарами.

18 февраля — математический праздник в России

Также 18 февраля в России пройдет математический праздник. В этом году он состоится в 35-й раз. В нем по традиции принимают участие учащиеся 6 и 7 классов общеобразовательных школ. В этот день в стране традиционно проходят следующие мероприятия:

математические игры;

олимпиады;

турниры головоломок.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru 18 февраля — математический праздник в Росси

Так, например, в Московской области состязания для юных математиков пройдут на 18 площадках. Кроме этого, шести- и семиклассники и их родители смогут прослушать занимательные лекции, которые подготовят специального для этого дня педагоги.

Памятные события в мировой истории, произошедшие в этот день

18 февраля 2024 года можно будет отмечать следующие праздники и вспоминать значимые даты:

1386 год — будущий король Польши Владислав II Ягелло и польская королевна Ядвига стали мужем и женой.

1861 год — состоялась инаугурация президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса.

1906 год — Олимпийский комитет Бельгии был учрежден в Брюсселе.

1911 год — впервые в мире почтовые отправления были перевезены самолетом из Аллахабада в Нейни, длина маршрута составила 13 км. Самолетом управлял пилот Анри Пеке, который привез адресатам 6,5 тыс. посланий.

1918 год — в Москве прошло торжественное открытие Брянского (с 1934 года — Киевского) ж/д вокзала.

1930 год — в Солнечной системе обнаружена самая крупная из всех известных карликовых планет— Плутон. Автором открытия стал ученый из США Клайд Томбо.

1960 год — в калифорнийском городке Скво-Вэлли вблизи популярных горнолыжных склонов стартовали VIII зимние Олимпийские игры.

1979 год — первый документальное подтвержденный снегопад в пустыне Сахара.

1986 год — кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС был избран будущий первый президент России Борис Ельцин.

Кроме того, 18 февраля родились:

1201 год — персидский изобретатель и ученый Насир ад-Дин Туси.

1516 год — английская королева Мария I Тюдор.

1626 год — врач из Италии, который доказал несостоятельность идеи о самозарождении жизни Франческо Реди.

1745 год — итальянский физик, один из создателей поступатов об электричестве Алессандро Вольта.

1836 год — индийский проповедник Рамакришна.

1864 год — уральский мастер по работе с камнем, художник Алексей Денисов-Уральский.

1878 год — революционерка, сестра Владимира Ленина Мария Ульянова.

1898 год — автоконструктор, создатель собственной марки автомобилей Энцо Феррари.

1932 год — режиссер Милош Форман.

1933 год — супруга Джона Леннона, художница Йоко Оно.

1934 год — дизайнер Пако Рабан.

1935 год — композитор Геннадий Гладков.

1950 год — модель, звезда американского телесериала «Детективное агентство «Лунный свет» Сибилл Шеперд.

1952 год — рок-музыкант Александр Барыкин.

1953 год — певец и композитор Аркадий Укупник.

1954 год — американский актер Джон Траволта.

Также в этот день мир покинули:

1294 год — внук Чингисхана, основатель китайской династии Юань — Хубилай.

1405 год — создатель империи тимуридов тюрко—монгольский завоеватель Тамерлан.

1546 год — основатель протестантской ветви христианства, возглавивший Реформацию в Германии, переводчик Библии на немецкий язык проповедник Мартин Лютер.

1564 год — скульптор, создатель знаменитой статуи Давида, Микеланджело Буонарроти.

1851 год — математик Карл Густав Якоб Якоби.

1862 год — французский медик, занимавшийся изучением эпидемий Пьер Фидель Бретонно.

1876 год — один из создателей палеоботаники Адольф Теодор Броньяр.

1877 год — российский врач Василий Гинденбург.

1902 год — создатель марки Tiffany & Co Чарльз Льюис Тиффани.

1937 год — соратник Иосифа Сталина, один из руководителей СССР, грузинский революционер Григорий Орджоникидзе.

1945 год — военный инженер Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.

1957 год — автор теории об эволюции звезд астрофизик из США Генри Норрис Расселл.

1967 год — создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер.

2021 год — актер Андрей Мягков.

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