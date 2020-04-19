176 работников стройки вывезли из Мурманской области после вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/65d5782a-8272-11ea-a162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мурманск @Arctica51/twitter.com

Из Мурманска вылетели 176 строителей, работавших в Белокаменке, где коронавирусом заразились более 250 человек.

Все рабочие перед перевозкой в течение 14 дней находились на карантине. Ещё 219 человек находятся в изоляции в мурманской больнице. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Из Мурманской области чартерным рейсом вылетело 176 человек, работавших вахтовым методом в Белокаменке. Все они прошли двухнедельный карантин, у каждого два теста на CoViD-19 показали отрицательный результат, — говорится в сообщении.

Изолированные 219 строителей работают в одной подрядной организации. Они пробыли на стройке свыше 20 дней, за это время ни один из них не контактировал с другими работниками. Также среди изолированных не выявлено ни одного случая коронавируса, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя женщина, которая лечилась от COVID-19 самостоятельно. Об этом сообщили в оперштабе региона.