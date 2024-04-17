17 апреля: День ветеранов ОВД и ВВ, журавлей, винограда и кофе

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Праздники 17 апреля

17 апреля — 108-й день високосного года. В русской истории это день подати за ношение бороды, завершения работы над «Анной Карениной» и дебюта передачи «В мире животных». Но это далеко не все примечательные факты, связанные с этой датой. Рассказываем все самое интересное про 17 апреля: какой праздник отмечают в разных уголках света, какие обряды связаны с этим днем и кого нужно поздравить с именинами.

День ветеранов ОВД и ВВ — праздник 17 апреля в России

В России 17 апреля — профессиональный праздник ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Отмечают его всего 13 лет, с 2011 года. Он приурочен к годовщине создания Совета ветеранов ОВД и ВВ России в 1991 году. Основная задача Совета — защита прав ветеранов. По данным от 2021 года, в Совете состоит более 625 тысяч человек. Они участвуют в раскрытии преступлений и работают менторами для юных сотрудников.

Праздник 17 апреля по традиции связан с проведением торжественных собраний, вручением подарков членам Ассоциации ветеранов. Его неизменной частью является возложение цветочных венков к памятнику «Благодарная Россия» на Трубной площади.

Фото: АГН «Москва» Трубная площадь. Стела-памятник солдатам, погибшим при исполнении

Кофе и мальбек — гастрономические праздники 17 апреля 2024 года

Интересно, что на середину апреля приходится сразу два гастрономических праздника. 17 апреля 2024 года отмечают День мальбека и День кофе. Первый из них родом из Аргентины. Он служит напоминанием о том, как в Аргентину привезли виноградные лозы, в том числе мальбек. Это произошло в 50-х годах XIX века. В краткие сроки мальбек стал главным винным сортом страны, а аргентинское вино прославилось во всем мире.

Второй праздник 17 апреля — Международный день кофе. Он зародился в Италии (правда, сами итальянцы отмечают День эспрессо). Праздник не имеет устоявшихся традиций. Но для кофеманов это лишний повод приготовить чашечку любимого крепкого напитка.

Иосиф Песнопевец — народный праздник 17 апреля

Согласно народному календарю, в России 17 апреля — праздник Иосифа Песнопевца. Он связан с почитанием преподобного Иосифа Сицилийского. Его жизнь пришлась на IX век. Уже в юности Иосиф принял монашеский постриг, вскоре был рукоположен в сан пресвитера. За иконопочитание он был сначала заключен в темницу, позже — выслан из Константинополя в Херсонес. Впрочем, это не помешало преподобному дожить до глубокой старости. Он прославился богослужебными гимнами, в частности — канонами. За это святого прозвали Песнописцем.

Фото: Andrija1234567/GFDL/wikipedia/commons Иосиф Песнопевец — народный праздник 17 апреля

В народе Иосифа Песнописца стали называть Песнопевцем. А все потому, что чествование святого приходится на то же время, что и возвращение журавлей. Начав гнездование, птицы курлыкают — или, как считали славяне, «поют». Кстати, по поверью, именно с прилетом журавлей начинается настоящая весна. Поэтому ловить и пугать птиц на Иосифа Песнопевца строго запрещено.

Приметы на 17 апреля: что можно и нельзя делать

17 апреля в народе устраивали «смотрины» ольхи. Ольха считалась оберегом от нечистых сил, а еще — от вредителей: мышей и кротов. Ольху использовали при возведении колодцев, чтобы вода не «тухла». А еще по ней гадали. По поверью, если:

ольха обвешана сережками — год будет богатым на овес;

ольха покрыта шишками — ячменя уродится много;

береза распустилась раньше ольхи — летом придет засуха, а если наоборот — лето выдастся дождливым.

17 апреля 2024 года можно погадать и по другим природным явлениям. Так, желто-розовый рассвет сулит погожие дни. А северный ветер задувает перед ливнями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Приметы 17 апреля

Если же говорить про предписания и запреты, то в День Иосифа не стоит браться за серьезные дела. Лучше посвятить время отдыху. Славяне старались проводить этот день в покое. Они верили, что стирка и серьезные покупки «на Иосифа» принесут несчастье. Они также старались не есть черный хлеб (это сулит бедность) и не расчесываться (можно «запутать» судьбу).

Интересные факты про 17 апреля

Мы разобрались, какой праздник приходится на 17 апреля. Теперь выясним, благодаря каким событиям эта дата вошла в историю. Их немало, так что приведем только некоторые из них:

1610 — стартовало путешествие Генри Гудзона, во время которого был открыт Гудзонов пролив;

1722 — по указу Петра I в Российской империи стали взимать подать за ношение бороды (она составляла 50 рублей в год);

Фото: U.S. State Department/public domain/wikipedia/commons Подать за ношение бороды

1797 — акт Павла I «Об императорской фамилии» установил порядок престолонаследия;

1877 — Лев Толстой завершил работу над романом «Анна Каренина»;

1905 — по указу Николая II в России сняли ряд вероисповедных запретов;

1924 — образована кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM);

1964 — началось производство автомобиля Ford Mustang;

1968 — в советском телеэфире стартовала программа «В мире животных»;

1992 — по инициативе Бориса Ельцина закреплены названия «Россия» и «Российская Федерация»;

2011 — на телеканале НВО стартовал показ сериала «Игра престолов».

17 апреля появились на свет составитель первого лунного атласа Джованни Баттиста Риччоли, отец бейсбола Александр Картрайт, физиолог и автор термина «гормон» Эрнест Старлинг, бас-гитарист Игорь Тихомиров, летчик-космонавт Андрей Борисенко, певица Валерия и другие знаменитости.

Именины 17 апреля

И еще пару слов о праздниках 17 апреля 2024 года. Не стоит забывать про именины. Согласно святцам, день ангела справляют:

Иосиф;

Мария;

Иван;

Никита;

Николай;

Федор;

Яков;

Георгий.

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 17 апреля 2024 года. Понаблюдать за журавлями в большом городе достаточно проблематично. А вот найти ольху в парках почти не составит труда. И, конечно, любой желающий может порадовать себя чашечкой кофе.

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