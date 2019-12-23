https://static.news.ru/photo/b9351628-25b2-11ea-bf26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опрос показал, что 16% жителей России планируют работать в новогодние каникулы.

Исследование провёл сервис по поиску работы Superjob. Как передаёт его результаты ТАСС , 20% респондентов пока не определились с планами на новогодние каникулы, а 38% проведут их дома.

9% опрошенных на новогодние праздники намерены поехать в гости. 5% будут отдыхать на даче. 4% россиян планируют отправиться в путешествие по стране, а 1% проведёт отдых за границей.

Ранее NEWS.ru писал, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта РФ направила в Минтранс письмо, в котором предупреждает о возможном массовом срыве авиаперевозок в предстоящие новогодние праздники. В письме говорится, что авиакомпании могут столкнуться с критической ситуацией, поскольку Минтранс не принял решения по поводу эксплуатации 30 самолётов.