16 февраля 2024 года: справляем Починки, вспоминаем Олимпийские игры — 2022

Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

16 февраля

16 февраля — 47-й день в году. Это день сретенского празднования и поминовения святых Симеона и Анны, а также время работы по дому и починки телег. Рассказываем, какие праздники в России приходятся на 16 февраля и чем примечательна эта дата.

Народный праздник 16 февраля

У славян 16 февраля — праздник Починки. Если во время большинства праздников принято отдыхать и устраивать пышное застолье, то Починки, напротив, — самое время для того, чтобы приняться за работу. В народе 16 февраля ремонтировали телеги и сбруи, проветривали и штопали одежду, начищали посуду и выполняли другие домашние дела. Отсюда и название праздника — Починки, время чинить, приводить скарб в порядок.

Именно с починочными традициями связана поговорка «Готовь сани летом, а телегу — зимой». 16 февраля считается рубежом между зимой и весной, холодами и началом полевых работ. По преданию, чем раньше человек примется за работу, тем милостивей к нему отнесется весна, а значит, тем солиднее будет урожай. Поэтому празднующие вставали с первыми лучами солнца, а чаепитие в кругу семьи устраивали только ближе к вечеру, по окончании домашних дел.

Одна из традиций Починок — задабривание домового. Считалось, что, дав домашнему духу угощение, можно усмирить его капризный нрав и заручиться поддержкой в быту. Главным лакомством праздника считалась мучная каша.

Приметы на 16 февраля

16 февраля 2024 года стоит соблюдать ряд требований, касающихся поведения и поступков. Согласно поверью, человека, нарушившего правила, ждут проблемы, в первую очередь финансовые. Так что для избежания трудностей на Починки были введены запреты:

нельзя носить черную одежду, она притягивает горе;

запрещено ссориться: это разозлит домового;

стоит быть осторожнее с деньгами: нельзя занимать, давать в долг, а также подбирать деньги, найденные на земле, — все это сулит финансовые проблемы;

не стоит бездельничать: не подготовившись к весне, человек рискует остаться без урожая и жить в нищете.

Существуют и погодные приметы, связанные с Починками:

если деревья в лесу шумят, скоро придет оттепель, а если трещат — долгие морозы;

сильный снегопад предвещает дождливое лето;

громкое чириканье воробьев — к скорой весне;

туман над рекой — к холодам;

если день выдался солнечным, то и лето будет теплым.

16 февраля: праздники в России

Говоря про праздники 16 февраля 2024 года, нельзя не упомянуть церковный праздник поминовения святых Симеона и Анны. С именами Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы связана история Сретения Господня. Святые встретили Марию, Иосифа и младенца Христа в Иерусалимском храме и узнали в Иисусе Спасителя. Отдавая им дань памяти, христиане символически «узнают» и принимают Бога и веру.

16 февраля 2024 года в России отмечают и светские праздники. Например, с 1998 года эта дата считается Днем разведки Военно-морского флота РФ. Это профессиональный праздник разведчиков, на плечах которых лежит сбор полной информации о противнике. От работы разведчиков зависят развитие и исход боевых действий.

Еще один профессиональный праздник, приходящийся на эту дату, — День архива Минэнерго. Архив Министерства энергетики содержит около 40 тысяч документов, суммарно — более 10 миллионов листов бумаги. В базе данных архива зафиксированы все манипуляции, связанные с газом, нефтью и другими источниками энергии. Именно благодаря архиву удовлетворяется более трети запросов, поступающих в Минэнерго.

Наконец, нельзя не упомянуть и локальные праздники. Так, 16 февраля в Москве проходит фестиваль, приуроченный к 160-летию Зоологического парка. В Тамбове отмечают День тамбовских героев. А для Воронежа 16 февраля — памятная дата, связанная с присвоением городу звания «Город воинской славы».

16 февраля и Олимпиада-2022 в Пекине

Для любителей спорта 16 февраля — 13-й день Олимпиады, прошедшей в 2022 году в Пекине. В этот день российским спортсменам удалось забрать четыре из восьми разыгрываемых медалей: одну серебряную (женская эстафета по биатлону) и три бронзовые (акробатика и командные спринты среди мужчин и среди женщин).

Напомним, что по итогам Олимпиады-2022 сборная РФ побила национальный рекорд, взяв 32 медали, 6 из которых были золотыми. В итоговом медальном зачете россияне вышли на 9-е место.

Какие события произошли 16 февраля

Мы выяснили, какой праздник отмечают 16 февраля 2024 года. Теперь стоит сказать пару слов о событиях, благодаря которым эта дата осталась в истории. Вот некоторые из них:

1722 — Петром I подписан «Указ о наследии престола», позволявший императору самостоятельно назначать наследника престола;

1918 — Литва стала официально независима от России и Германии;

1923 — экспедиция Говарда Картера обнаружила саркофаг фараона Тутанхамона;

1957 — в СССР начали вручать медали «За спасение утопающих»;

1976 — выпущен первый автомобиль марки КамАЗ.

Если говорить о днях рождения, то 16 февраля появились на свет буддистский пророк Нитирэн, писатель Николай Лесков, художник Василий Болотнов, песенник-фронтовик Евгений Родыгин, лидер КНДР Ким Чен Ир, футболист Бебето, хоккеист Алексей Морозов и другие выдающиеся личности.

Именины 16 февраля

16 февраля 2024 года справляют именины:

Семен (Симеон);

Анна;

Владимир;

Михаил;

Николай;

Иван;

Павел;

Роман;

Адриан.

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 16 февраля. Самое время начать подготовку к весне и разобраться с давно откладываемыми делами.

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