До конца года остается 259 дней. А значит, пришла пора открывать сезон рыбалки. Но перед этим не забудьте бросить в воду угощение: такова традиция 16 апреля. Какой праздник справляют в этот день и чем еще примечательна эта дата? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашей статье.
Никита Водопол — праздник 16 апреля в России
В России 16 апреля — праздник рыболовства и задабривания водяного. Он известен как Никита Водопол (иногда встречаются варианты день Никиты и Никита Ледолом). Православная церковь вспоминает Никиту Исповедника, жившего в IX веке. В молодости святой удалился в Мидикийский монастырь, принял постриг и в течение нескольких лет поднялся до сана настоятеля.
За монашеские подвиги Никита Исповедник был награжден даром исцеления, вразумления и изгнания бесов. Он противостоял иконоборцам, за что был дважды заключен в тюрьму. Но даже из темницы святой продолжал творить чудеса: так, его молитвами были спасены моряки, потерпевшие кораблекрушение. Преподобный скончался в неволе. Его мощи, по преданию, также оказались чудотворными.
Праздник 16 апреля у славян знаменовал начало движения вод. Отсюда его название — Водопол: льды на реках сходят, а паводок затопляет поля. Чтобы посевы не смыло, а рыба клевала, жители сел и деревень задабривали водяного. Считалось, что он просыпается в плохом настроении к этому самому сроку. Покровителя рек и озер умасливали угощениями: куриными потрохами, кашами, хлебом, иногда — алкоголем. Еду и питье сбрасывали прямо в воду.
Приметы на 16 апреля: что можно и нельзя делать
Все обряды 16 апреля в России касаются воды. Славяне верили, что на Никиту Водопола стоит умыться отстоявшейся водой. Приготовить ее несложно: достаточно наполнить сосуд проточной водой, закрыть его и оставить на несколько часов. За это время примеси опустятся на дно, а верхние две трети воды можно будет использовать для умывания. Выливать использованную воду не стоит. Лучше полить ею деревья в саду. Считается, что так можно привлечь удачу и финансовое благополучие.
Праздник 16 апреля связан и с рядом запретов. На Никиту Водопола запрещается:
- подходить к рекам и озерам с пустыми руками;
- шуметь на берегу водоемов;
- умываться проточной водой;
- готовить жидкие блюда, например, супы;
- разливать воду на стол.
Все это сулит несчастья.
А еще 16 апреля 2024 года — подходящий день для наблюдения за природой. Гроза и прохлада сулят холодное лето. А дождь пророчит ненастную весну. Предугадать приход дождя можно по сильно задувающему ветру.
Какие события произошли 16 апреля
Мы рассказали, какой праздник приходится на 16 апреля. Теперь приведем несколько интересных фактов, связанных с этой датой. Она является годовщиной многих исторических событий. Вот некоторые из них:
- 1705 год — Исаак Ньютон произведен в рыцари;
- 1797 год — коронованы императорская чета Павел I и Мария Федоровна;
- 1866 год — революционер Дмитрий Каракозов попытался убить Александра II;
- 1898 год — в продажу вышел первый сборник сочинений Максима Горького;
- 1905 год — организован первый русский профсоюз — Союз рабочих печатного дела;
- 1913 год — Михаил Булгаков венчался с Татьяной Лаппа — своей первой супругой;
- 1932 год — Ленинградский радиозавод изготовил первые в СССР телевизоры;
- 1934 год — в СССР учредили звание Героя Советского Союза;
- 1964 год — пилотесса Джеральдина Мок стала первой женщиной, совершившей кругосветный полет;
- 2003 — Майкл Джордан ушел из баскетбола, отыграв последний матч.
Кто из знаменитостей родился 16 апреля
16 апреля появились на свет многие именитые личности: изобретатели, литераторы, спортсмены и не только. Вот некоторые из них:
- Павел Шиллинг (1786–1837) — отец электромагнитного телеграфа;
- Чарли Чаплин (1889–1977) — актер, мастер кинематографа;
- Тристан Тцара (1896–1963) — поэт, заложивший основы дадаизма;
- Марк Галлай (1914–1998) — летчик, прозаик, участник ВОВ;
- Майкл Рид Барратт (р.1959) — астронавт, врач, совершивший два полета на МКС;
- Оксана Ермакова (р.1973) — фехтовальщица, чемпионка ОИ;
- Надежда Ручка (р.1981) — певица, экс-солистка поп-группы «Блестящие»;
- Аня Тейлор Джой (р.1996) — актриса;
- Даяна Кириллова (р.2002) — певица, взявшая четвертое место в детском Евровидении-2013.
Именины 16 апреля
В завершение разговора о событиях 16 апреля 2024 года откроем святцы. Именинников всего двое. Поздравить предстоит Никиту и Феодосию.
Итак, мы выяснили, какой праздник выпадает на 16 апреля 2024 года. Задабривать водяного лакомствами сегодня уже не принято. А вот открыть рыболовный сезон будет как нельзя кстати.
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