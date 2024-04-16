16 апреля: Никита Водопол, последний матч Майкла Джордана, именинники

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Майкл Джордан в представлении ИИ

До конца года остается 259 дней. А значит, пришла пора открывать сезон рыбалки. Но перед этим не забудьте бросить в воду угощение: такова традиция 16 апреля. Какой праздник справляют в этот день и чем еще примечательна эта дата? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашей статье.

Никита Водопол — праздник 16 апреля в России

В России 16 апреля — праздник рыболовства и задабривания водяного. Он известен как Никита Водопол (иногда встречаются варианты день Никиты и Никита Ледолом). Православная церковь вспоминает Никиту Исповедника, жившего в IX веке. В молодости святой удалился в Мидикийский монастырь, принял постриг и в течение нескольких лет поднялся до сана настоятеля.

За монашеские подвиги Никита Исповедник был награжден даром исцеления, вразумления и изгнания бесов. Он противостоял иконоборцам, за что был дважды заключен в тюрьму. Но даже из темницы святой продолжал творить чудеса: так, его молитвами были спасены моряки, потерпевшие кораблекрушение. Преподобный скончался в неволе. Его мощи, по преданию, также оказались чудотворными.

Праздник 16 апреля у славян знаменовал начало движения вод. Отсюда его название — Водопол: льды на реках сходят, а паводок затопляет поля. Чтобы посевы не смыло, а рыба клевала, жители сел и деревень задабривали водяного. Считалось, что он просыпается в плохом настроении к этому самому сроку. Покровителя рек и озер умасливали угощениями: куриными потрохами, кашами, хлебом, иногда — алкоголем. Еду и питье сбрасывали прямо в воду.

Фото: Трутовский, Константин Александрович/Public domain/via Wikimedia Commons Картина «В половодье» . К. Трутовский. 1893 год

Приметы на 16 апреля: что можно и нельзя делать

Все обряды 16 апреля в России касаются воды. Славяне верили, что на Никиту Водопола стоит умыться отстоявшейся водой. Приготовить ее несложно: достаточно наполнить сосуд проточной водой, закрыть его и оставить на несколько часов. За это время примеси опустятся на дно, а верхние две трети воды можно будет использовать для умывания. Выливать использованную воду не стоит. Лучше полить ею деревья в саду. Считается, что так можно привлечь удачу и финансовое благополучие.

Праздник 16 апреля связан и с рядом запретов. На Никиту Водопола запрещается:

подходить к рекам и озерам с пустыми руками;

шуметь на берегу водоемов;

умываться проточной водой;

готовить жидкие блюда, например, супы;

разливать воду на стол.

Все это сулит несчастья.

А еще 16 апреля 2024 года — подходящий день для наблюдения за природой. Гроза и прохлада сулят холодное лето. А дождь пророчит ненастную весну. Предугадать приход дождя можно по сильно задувающему ветру.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздники 16 апреля

Какие события произошли 16 апреля

Мы рассказали, какой праздник приходится на 16 апреля. Теперь приведем несколько интересных фактов, связанных с этой датой. Она является годовщиной многих исторических событий. Вот некоторые из них:

1705 год — Исаак Ньютон произведен в рыцари;

1797 год — коронованы императорская чета Павел I и Мария Федоровна;

1866 год — революционер Дмитрий Каракозов попытался убить Александра II;

1898 год — в продажу вышел первый сборник сочинений Максима Горького;

1905 год — организован первый русский профсоюз — Союз рабочих печатного дела;

1913 год — Михаил Булгаков венчался с Татьяной Лаппа — своей первой супругой;

1932 год — Ленинградский радиозавод изготовил первые в СССР телевизоры;

1934 год — в СССР учредили звание Героя Советского Союза;

1964 год — пилотесса Джеральдина Мок стала первой женщиной, совершившей кругосветный полет;

2003 — Майкл Джордан ушел из баскетбола, отыграв последний матч.

Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press Майкл Джордан

Кто из знаменитостей родился 16 апреля

16 апреля появились на свет многие именитые личности: изобретатели, литераторы, спортсмены и не только. Вот некоторые из них:

Павел Шиллинг (1786–1837) — отец электромагнитного телеграфа;

Чарли Чаплин (1889–1977) — актер, мастер кинематографа;

Тристан Тцара (1896–1963) — поэт, заложивший основы дадаизма;

Марк Галлай (1914–1998) — летчик, прозаик, участник ВОВ;

Майкл Рид Барратт (р.1959) — астронавт, врач, совершивший два полета на МКС;

Оксана Ермакова (р.1973) — фехтовальщица, чемпионка ОИ;

Надежда Ручка (р.1981) — певица, экс-солистка поп-группы «Блестящие»;

Аня Тейлор Джой (р.1996) — актриса;

Даяна Кириллова (р.2002) — певица, взявшая четвертое место в детском Евровидении-2013.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Чарли Чаплин

Именины 16 апреля

В завершение разговора о событиях 16 апреля 2024 года откроем святцы. Именинников всего двое. Поздравить предстоит Никиту и Феодосию.

Итак, мы выяснили, какой праздник выпадает на 16 апреля 2024 года. Задабривать водяного лакомствами сегодня уже не принято. А вот открыть рыболовный сезон будет как нельзя кстати.

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