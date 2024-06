15 июня: Вьюн зеленый, праздник мужских недостатков и День ветра

Фото: Shutterstock/FOTODOM

15 июня 2024 года

15 июня становится уже 167-м днем 2024 года. До нового, 2025 года остается всего 199 дней. Восточные христиане чтят память Иоанна Сочавского, в народе отмечают Вьюн зеленый, в Великобритании сегодня День пива. Расскажем, какие еще праздники можно отметить 15 июня 2024 года.

Христианские и народные праздники 15 июня

Православные христиане в России 15 июня отметят праздник памяти Иоанна Сочавского. Великомученик жил в XIV веке и стал известен благодаря тому, что не отрекся от веры в Христа во время гонений. Поскольку Иоанн Сочавский занимался торговлей, то сегодня православные молятся ему об удаче в бизнесе и предпринимательстве.

Еще на Руси, а потом и в России 15 июня отмечается народный праздник Вьюн зеленый. С ним можно поздравить всех, кто создал семью в прошедший год. Празднования в честь молодых супругов похожи на зимние колядки — утром по улицам селений гуляет нарядно одетая молодежь, юноши и девушки поют песни, водят хороводы и стучатся в дома за угощениями. Молодожены в этот день обязаны угостить гуляющих праздничными кушаньями и напитками. Взрослым обычно подносили пироги и пиво, а детям — квас и конфеты. Вечером на улицы выходят гулять люди старшего поколения. Незамужние девушки в это время устраивают посиделки, поют песни и плетут венки из полевого вьюнка, чтобы приманить суженого.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Народные праздники 15 июня

Какие праздники отмечают в других странах мира 15 июня

На 15 июня 2024 года приходится множество праздников в разных странах мира.

Так, во всем мире 15 июня будут отмечать День ветра. Это природное явление играет большую роль в создании погодных условий, и его значение для сохранения баланса в природе так же велико, как влияние дождя и солнца.

Еще сегодня можно отметить праздник мужских недостатков. Если мужчина вам не по душе, то и его недостатки будут раздражать. Однако в любимых мужчинах все недостатки кажутся милыми странностями.

Чтобы успешно справляться и смириться с мужскими недостатками, вспомните, что сегодня отмечается День силы улыбки. Улыбайтесь всегда и везде, и тогда жизнь будет казаться намного проще и приятнее. Этот совет лучше всего помогает именно в том случае, когда улыбаться совсем не хочется.

А еще, чтобы почувствовать вкус к жизни в череде будней, можно вспомнить, что сегодня Международный день прогулки. О пользе такого способа времяпрепровождения говорят не только врачи, но и спортивные тренеры. Кроме того, прогулка может принести удовольствие вашим детям или собакам. Так что стоит выкроить хотя бы полчаса в день, чтобы прогуляться.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Праздники 15 июня

15 июня отмечают и День фотографии природы. Особое очарование пейзажей, заключенных в рамку на стене, люди прочувствовали еще в давние времена. Сначала это были панно из мозаики, потом полотна на холсте. И вот с недавних пор мы любуемся пейзажами на фотографиях. Особенно приятно такое изображение, если вы сделали фото собственноручно.

Не обойдется 15 июня и без праздника для гурманов. Сегодня отмечается День омара. Если достать свежие морепродукты или правильно приготовить их для вас проблематично, отправляйтесь в хороший рыбный ресторан.

Еще один праздник, который отмечают сегодня в Великобритании, — День пива. Это один из самых древних напитков, изобретенных человечеством, и по сей день имеет сотни тысяч поклонников во всем мире. Если вы планируете провести вечер, отмечая этот праздник, не забывайте об умеренности, чтобы не нанести вреда здоровью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 15 июня

Исторические праздники и важные даты для 15 июня 2024 года

На 15 июня 2024 года приходится ряд исторических праздников и памятных дат.

313 год — в Риме по указу императора Константина объявлена свобода вероисповедания. Согласно этому же документу, христианам должны были возвратить изъятую у них собственность.

1215 год — британский монарх Иоанн Безземельный жаловал подданным Великую хартию вольностей, согласно которой владельцы земли получили защиту от королевского произвола, а горожане и рыцари — от беззакония со стороны землевладельцев.

1844 год — американский изобретатель Чарльз Гудьир получил патент на метод вулканизации каучука. В конце XIX века была основана компания по изготовлению автомобильных шин, названная в его честь, — Goodyear Tire and Rubber Company.

1851 год — американский молочник Джекоб Фуссель открыл первую в мире фабрику по изготовлению мороженого.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Важные даты 15 июня

1869 год — американский изобретатель Джон Хайат получил патент на изготовление целлулоида.

1931 год — в Советском Союзе принято решение о строительстве метрополитена в Москве. Первая линия была запущена уже через четыре года.

1954 год — в Швейцарии подписан документ об учреждении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

1984 год — в Советском Союзе на законодательном уровне был учрежден праздник День знаний, который стали отмечать 1 сентября.

2004 год — в мире появился первый вирус, поражавший сотовые телефоны, — Cabir.

В этот день появились на свет:

1479 год — жена купца из Флоренции, которая считается прообразом Моны Лизы, Лиза Герардини.

1914 год — советский партийный деятель, генсек ЦК КПСС Юрий Андропов.

1921 год — выдающийся советский хирург, сконструировавший уникальный аппарат для коррекции различных ортопедических заболеваний, Гавриил Илизаров.

Фото: Е.Рогов/РИА Новости Дни рождения 15 июня

1954 год — американский комедийный актер, наиболее известный в России благодаря ролям в фильмах «К-9: Собачья работа» и «Кудряшка Сью», Джеймс Белуши.

1969 год — немецкий футбольный вратарь, чемпион Европы, двукратный чемпион мира Оливер Кан.

1977 год — российская актриса, известная по ролям в фильмах и сериалах «Адмиралъ», «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита», Анна Ковальчук.

Также в этот день мир покинули:

1888 год — кайзер Германской империи, который взошел на престол только в 57 лет и правил всего 99 дней, Фридрих III.

1993 год — британский автогонщик, чемпион мира в гонках класса «Формула-1» Джеймс Хант.

1996 год — американская джазовая певица, запомнившаяся поклонникам песнями Dream a Little Dream of Me, Summertime, Black Coffee, Sunshine of Your Love, Элла Фицджеральд.

2015 год — российская певица и актриса, экс-солистка группы «Блестящие», исполнительница роли ведьмы Алисы в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор», Жанна Фриске.

Фото: Ruslan Roschupkin/Global Look Press Памятные даты 15 июня

2017 год — советский актер, сыгравший главные роли в лентах «Дорогой мой человек», «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья», «Три толстяка», Алексей Баталов.

Читайте также:

14 июня: годовщина Шенгенского соглашения, день доноров крови и блогеров

13 июня: Вознесение Господне, день швейной машинки, булавки и прогулок

12 июня: отмечаем День России, Змеиный праздник и день рождения противогаза

11 июня: день памяти домашних животных, Феодосии Колосяницы и соседей

10 июня: Никита Гусятник, день модерна. Едим мороженое и кормим птиц