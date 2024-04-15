15 апреля — день культуры, экологии, гаданий и удачной торговли

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Праздники 15 апреля

До конца года остается 260 дней. Пришла пора сходить в театр и выйти на субботник, а также погадать на тающих льдинах. Подробно рассказываем про эти и другие традиции 15 апреля: какой праздник справляют в разных странах, какие обычаи с ним связаны и при чем тут Кремль и дорожный атлас. А заодно напоминаем, кого нужно поздравить с именинами.

Международный день культуры — праздник 15 апреля

15 апреля — праздник мирового масштаба. Он известен как Международный день культуры. Инициатором его учреждения стал русский художник Николай Рерих. Уже в 1931 году он предложил создать праздник, посвященный «полному признанию всех национальных и всеобщих сокровищ культуры». По замыслу Рериха, День культуры служит напоминанием «об истинных сокровищах человечества». Впрочем, отмечать праздник начали только после смерти его создателя — в 1998 году.

15 апреля 2024 года в разных уголках мира пройдут выставки и фестивали, концерты и поэтические вечера. Не останутся в стороне и образовательные программы: от лекций и семинаров в вузах до классных часов в школах. Они нужны не только для популяризации искусства, но и для освещения насущных проблем культуры, в том числе утраты культурного наследия.

Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости Николай Рерих

День экологических знаний — праздник 15 апреля в России и мире

Еще один праздник 15 апреля связан с сохранностью Земли и экологией. Речь идет о Дне экологических знаний. Он учрежден в 1992 году по инициативе ООН. Назначение праздника — просвещение общества и воспитание осознанности, бережного отношения к природе в широких кругах населения. На повестке дня — проблемы загрязнения воздуха и водных артерий, глобальное потепление, создание безопасного природного пространства для детей, эффективный экомониторинг и многое другое.

В России праздник 15 апреля открывает череду так называемых дней защиты от экологической опасности. Это акция, которая длится с 15 апреля по 5 июня. По всей стране проходят благотворительные ивенты, субботники, эко-конкурсы. В рамках акции устраивают уже ставшие традицией День птиц, Марш парков и другие общественные мероприятия. Все они призваны повысить осведомленность населения и воспитать в россиянах любовь и уважение к природе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздник 15 апреля

Тит Ледолом — народный праздник 15 апреля

Согласно народному календарю, в России 15 апреля — праздник в честь Тита Ледолома. Христиане вспоминают преподобного Тита Чудотворца. Он жил на рубеже VIII–IX веков. Уже в юности Тит удалился в монастырь. Многие годы он провел в посте и духовных трудах, в противостоянии иконоборчеству. За приверженность Господу преподобный был наделен чудотворческим даром. Отсюда и его прозвище Чудотворец.

В народе 15 апреля стали называть днем Тита Ледолома. Считалось, что в этот день (2 апреля по юлианскому календарю) вскрываются растопленные солнцем льды. С этим связана основная традиция праздника — гадания. Гадающие собирались у рек и озер и наблюдали за льдинами. Они верили, что:

если льдина откололась и затонула, год будет плохим;

если куски льда плывут по воде, можно ждать счастья;

если ледяной покров до сих пор не треснул, весенний рыбный улов будет скудным.

Гадали также по разливу воды и поведению птиц. Славяне верили, что паводок на Тита Ледолома обещает ранний обильный покос. Крик перепела пророчит богатый хлебный урожай. А если воробьи расчирикались, то можно рассчитывать на хорошую погоду.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тит Ледолом — народный праздник 15 апреля

Приметы на 15 апреля: что можно и нельзя делать

15 апреля — день, располагающий к продажам. Неспроста в древности его называли Барыш-днем. Дело в том, что к апрелю продовольственные запасы крестьян оскудевали. Жители деревень и сел были вынуждены приобретать продукты у торговцев. А тем оставалось только радоваться растущей выручке. С тех пор день Тита Ледолома является праздником всех сотрудников сферы торговли. Считается, что этот день стоит непременно провести на рабочем месте. Так можно заручиться удачей на весь год вперед.

А еще, если верить приметам, 15 апреля 2024 года нужно:

надеть хотя бы одну красную вещь;

покормить птиц (кроме ворон);

выпить квас;

поменять постельное белье.

Все это сулит удачу. А плохой приметой, напротив, считается проводить время в одиночестве и ссориться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Приметы праздника 15 апреля

Интересные факты про 15 апреля

Мы выяснили, какой праздник приходится на 15 апреля. Пришло время перейти к интересным фактам, связанным с этой датой. Именно 15 апреля:

1801 года — начал работать металлургический Кировский завод;

1849 года — в Москве освятили Большой Кремлевский дворец;

1896 года — в Афинах закончились первые с античных времен Олимпийские игры;

1924 года — в Штатах поступил в продажу первый в истории атлас автодорог;

1929 года — в СССР начали выплачивать пенсии по старости;

1942 года — в блокадном Ленинграде вновь запустили движение трамваев;

1951 года — в Великобритании прошел первый в истории конкурс «Мисс мира»;

1956 года — в Москве начал работать театр «Современник».

А еще 15 апреля родились мастер эпохи возрождения Леонардо да Винчи, императрица Екатерина I, отец гештальтпсихологии Макс Вертгеймер, поэт и писатель, выдающийся акмеист Николай Гумилев, летчик-космонавт Георгий Береговой, актриса и активистка Эмма Уотсон и другие.

Фото: Science Museum/PERD000618/Global Look Press Леонардо да Винчи

Именины 15 апреля

В завершение разговора о праздниках 15 апреля 2024 года вспомним про день ангела. Согласно святцам, стоит поздравить носителей имен:

Вот мы и выяснили, какой праздник справляют 15 апреля 2024 года. Гадать на льду совсем необязательно. А вот сходить в театр или на выставку, посетить субботник и отправить пожертвование в культурный или экологический фонд — хорошая идея.

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