14News: власти Магадана назвали бредовой идею создания нового ГУЛАГа

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Источник в правительстве Магаданской области сообщил, что там не считают нужным комментировать «бредовые идеи» депутата Госдумы Андрея Гурулева, предложившего устроить ГУЛАГ для несогласных с политикой государства, пишет Telegram-канал 14News. Власти региона посоветовали народному избраннику «прекратить фантазировать, а заняться нормальной законотворческой деятельностью, за которую он получает немаленькую зарплату», говорится в сообщении.

Если мы его (Гурулева. — NEWS.ru) каждую бредовую идею будем комментировать, то нам попросту времени на работу не останется, — отметил собеседник канала.

Ранее Гурулев заявил, что для несогласных с политикой российского государства необходимо возродить ГУЛАГ. Ведущий «Царьграда» Юрий Пронько попросил законодателя прокомментировать его октябрьское заявление об изоляции несогласных с властью граждан. В ответ Гурулев напомнил о моратории в РФ на смертную казнь, но также подчеркнул, что если человек идет против государства, то «надо принимать какие-то меры».



Как признался депутат, он хочет, чтобы все те, кто сегодня вредит России, «радостно махали кайлом в районе Колымского тракта». Также Гурулев заявил, что ожидает смены элит в стране после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По словам депутата, перемены уже идут, просто это еще не все осознали.