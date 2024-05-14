14 мая: Радуница, праздник у фрилансеров и день рождения вазелина

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Праздники 14 мая 2024 года

14 мая становится 135-м днем с начала 2024 года. Новый 2025 год наступит через 231 день. У восточных христиан — Радуница, день помина предков. Также в этот день отмечают 70 лет со дня принятия Конвенции о защите культурных ценностей на случай войны. Узнаем, какие еще праздники и памятные даты приходятся на 14 мая 2024 года.

14 мая 2024 года — праздник Радуница у православных христиан

Радуницу отмечают на 9-й день Светлой Пасхи — в 2024 году она выпадает на 14 мая. Это день поминовения усопших, который случается один раз в году. В традициях Радуницы можно найти не только христианские, но и языческие корни. Так, в этот день в храмах впервые с Чистого четверга возобновляют чтение литии об усопших. Верующие после посещения храма, где обычно освящают пасхальные куличи и крашеные яйца, отправляются на кладбища навестить умерших родственников.

Прибирают могилки обычно заранее, в праздник 14 мая сюда приходят только для помина. Считается, что необходимо разделить с усопшим пасхальные угощения. Также в Радуницу полагается вспоминать о покойниках только хорошее, нельзя горевать и плакать о тех, кто умер.

В языческой традиции обычай поминать и угощать покойников приходился в это время года на Навий день — то есть день памяти о нижнем мире. После Крещения Руси традиции язычества и христианства постепенно слились воедино.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru 14 мая

Какие еще праздники отмечают 14 мая в России и других странах

На 14 мая приходится на удивление мало забавных праздников, которые отмечали бы в России или в мире. Перечислим их все:

День фрилансера. У этого праздника с каждым годом, должно быть, становится все больше поклонников, поскольку официальные фрилансеры — это все те, кто работает на себя, будучи, например, оформленным в статусе самозанятого. 14 мая каждый из этих специалистов абсолютно законно может устроить для себя корпоратив по случаю профессионального праздника.

День смешных нелепых историй. Истории такие, как известно, могут произойти с каждым. И когда они происходят, окружающих бывает очень трудно убедить в том, что это правда. Но мы-то знаем: чем более нелепой и дикой кажется история, тем она правдивее. Особенно если это действительно произошло с вами.

Еще 14 мая отмечают день печенья с пахтой. Пахта — это особый вид сливок, получающихся при переработке коровьего молока. И испечь с ними печенье — просто, быстро, вкусно и абсолютно недорого. Так что запасаемся пахтой, мукой, яйцами и сахаром и готовим угощение для всей семьи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Праздники 14 мая

Какие исторические праздники будем отмечать 14 мая

На 14 мая 2024 года выпадает целый ряд памятных дат и исторических праздников.

1796 год — британский врач Эдвард Дженнер впервые в мире успешно привил вирус коровьей оспы восьмилетнему сыну своего садовника Джеймсу Фиппсу. Это событие стало началом конца опустошительных эпидемий черной оспы, которые столетиями уносили сотни тысяч жизней людей по всему миру.

1835 год — в продаже появились первые печатные экземпляры «Сказки о рыбаке и рыбке», написанной русским поэтом Александром Пушкиным.

1878 год — в США выдан патент на новую торговую марку — «Вазелин». Простое и действенное косметическое средство создал британский эмигрант, химик Роберт Чезбро.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Важные даты 14 мая

1900 год — во Франции стартовали II Олимпийские игры. Впервые в истории к участию в состязаниях были допущены женщины.

1924 год — в Британии в палате лордов впервые начали обсуждать необходимость введения специальных экзаменов для получения права на управление автомобилем.

1954 год — страны — участницы ООН в Гааге подписали Конвенцию о защите культурных ценностей во время военных действий.

В этот день появились на свет:

1553 год — дочь французских правителей Генриха II и Екатерины Медичи принцесса Маргарита де Валуа. В мировую историю она вошла под именем королевы Марго.

1944 год — американский режиссер, прославившийся своей работой над «Звездными войнами», Джордж Лукас.

1952 год — американский режиссер, вошедший в историю мирового кинематографа благодаря своим лентам «Форрест Гамп», «Изгой», «Контакт» и трилогии «Назад в будущее», Роберт Земекис.

1969 год — австралийская актриса, исполнительница главных ролей в фильмах «Талантливый мистер Рипли», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Елизавета», «Авиатор», а также воплотившая образ Галадриэль в экранизации трилогии «Властелин колец» Кейт Бланшетт.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Дни рождения 14 мая

1974 год — российская актриса, известная по лентам «Сибирский цирюльник», «Нежность», «Алиса не может ждать», «Ледокол», Анна Михалкова.

Также в этот день мир покинули:

1899 год — шведский химик, открывший элемент скандий, а также получивший в чистом виде титан и торий, Ларс Фредерик Нильсон.

1970 год — немецкий психиатр, разработавший и внедривший в практику методику гештальт-терапии, Фредерик Саломон Перлз.

1978 год — американский авиаконструктор, изобретатель-самоучка, основатель компании по производству военных и пассажирских самолетов бизнес-класса Learjet Уильям Лир.

1987 год — американская актриса, чей образ сыграл ключевую роль в романе «Рита Хейворт и спасение из Шоушенка», а также в его экранизации «Побег из Шоушенка», Рита Хейворт.

1998 год — американский певец и актер итальянского происхождения Фрэнсис Альберт Синатра, известный всему миру как Фрэнк Синатра.

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