14-летняя школьница забеременела от мужа бабушки: как его накажут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

14-летняя школьница из Новой Москвы забеременела после интимной связи с 63-летним мужем родной бабушки, сообщил SHOT. По данным канала, это случилось в мае 2023 года и девочка скрывала беременность. В Следственном комитете России завели уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, подозреваемого задержали. Как семья школьницы узнала о ее беременности и какое наказание может получить мужчина — в материале NEWS.ru.

Что известно о семье школьницы из Новой Москвы

14-летняя школьница из Троицка сейчас находится на девятом месяце беременности. Ее привезли в больницу лишь на 36-й неделе, до этого ее интересное положение, вероятно, скрывали.

Как писали СМИ, она жила в одном доме с мамой, братом и сестренкой, бабушкой и неродным дедушкой. По данным Telegram-каналов, никто не знал, что 63-летний самозанятый с мая по июль насиловал свою внучку дома.

Как уточнил «Московский Комсомолец», ранее мама с девочкой и еще двумя детьми проживала в трехкомнатной квартире вместе с 60-летней бабушкой и ее супругом. Последний был вторым мужем пенсионерки, и именно он снимал квартиру.

Как говорится в публикации, они поженились около десяти лет назад, но в 2022 году между ними начался разлад. Бабушка, ее дочь и внуки переехали в другую квартиру. Несмотря на это, мужчина приходил в гости к бывшим родственникам и поддерживал с ними общение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школьница рассказала матери, что она допоздна гуляла с друзьями в районе, где жил супруг ее бабушки. По словам девочки, она осталась потом переночевать у дедушки: после еды они посмотрели телевизор, а ночью мужчина ее изнасиловал.

Мать подростка утверждает, что ее дочь по характеру «сильная и скрытная», поэтому ничего не рассказывала о произошедшем. О беременности школьницы стало известно только на приеме у гинеколога.

«Для нее самой это было открытием, она и не подозревала, что беременна. Только после того как я объяснила, что отца ребенка все равно будет искать полиция, она призналась во всем», — рассказала мать девушки журналистам.

Что грозит мужу бабушки

По данным SHOT, мужчину задержали, семью проверяют полицейские. Как рассказала NEWS.ru помощник руководителя столичного управления СК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Регина Ильясова, по факту случившегося заведено уголовное дело.

«Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). В рамках уголовного дела формируются материалы для назначения ряда судебно-медицинских экспертиз», — отметила Ильясова.

Подозреваемому, если его вина будет доказана, могут дать срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

Что говорит детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что будет держать ситуацию на контроле. Она была удивлена тем, что родные школьницы долгое время не знали о случившемся.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Ольга Ярославская

«14-летнюю девочку очень жаль, но у меня вопрос: если они все вместе жили, то где была мама — законный представитель дочери? Почему так получилось, что взрослые женщины этого не видели? Да, задержан подозреваемый, но они жили вместе в одной квартире. Люди, которые должны были защитить ребенка, — где они были?» — цитирует Ярославскую РИА Новости.

Были ли ранее случаи беременности школьниц от родственников

Это не первый случай, когда несовершеннолетние беременеют от своих родственников. Так, в июле 2023 года стало известно, что в Калининградской области перед судом предстанет 42-летний житель. По версии следствия, он принуждал к сексу 13-летнюю дочь.

В региональном управлении СК сообщили, что еще летом 2019 года обвиняемый изнасиловал девочку, которая «с учетом индивидуально-психологических особенностей не могла оказать ему должного сопротивления, то есть находилась в беспомощном состоянии». Впоследствии мужчина, по данным следствия, вступал в половую связь с дочерью «еще шесть раз с января 2020-го по февраль 2022 года, после чего у несовершеннолетней наступила беременность».

Другая резонансная история также произошла в Калининграде в 2020 году. Тогда 11-летняя девочка забеременела от 32-летнего отчима. Его задержали и заподозрили в изнасиловании падчерицы. Сначала мужчина отвергал обвинение, но затем написал несколько явок с повинной, в том числе о других сексуальных преступлениях, совершенных в отношении школьницы. Сама она отказывалась признавать половую связь с родственником. Генетическая экспертиза доказала его отцовство. Врачи прервали беременность девочки по медицинским показателям.

В феврале 2021 года стало известно, что в Забайкальском крае 42-летний местный житель вступил в интимные отношения со своей 15-летней падчерицей. Когда ее привезли в больницу, медики выяснили, что она ждет ребенка. Вскоре отчима школьницы задержали и завели на него уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022 году похожий случай произошел в Саратове. 13-летняя девочка забеременела от отчима. По данным местных СМИ, 35-летний саратовец несколько раз склонял несовершеннолетнюю к сексу. Его задержали и завели уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней.

Также в 2022 году стало известно, что в Ростовской области 15-летняя девочка родила ребенка от родного совершеннолетнего брата, с которым у нее была интимная связь летом 2021 года. Во время обследования в поликлинике у школьницы обнаружилась беременность на позднем сроке. Сначала девочка скрывала личность отца, но при постановке на учет в женскую консультацию призналась, что это ее брат. Молодого человека привлекли к уголовной ответственности и приговорили к условному сроку.

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