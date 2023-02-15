14-летняя школьница семь месяцев жила с пулей в сонной артерии Baza: из сонной артерии 14-летней девочки извлекли пулю, с которой она ходила семь месяцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из тела 14-летней жительницы Краснодарского края извлекли пулю, с которой она жила семь месяцев, сообщает Telegram-канал Baza. По данным журналистов, пуля находилась у нее в сонной артерии, из-за чего его извлечение было затруднено.

В девушку случайно выстрелили из травматического оружия в июле 2022 года на проводах друга в армию. Тогда она потеряла сознание и знакомые повезли ее в больницу, однако в пути она очнулась и компания вернула ее домой, решив не говорить никому о произошедшем. Спустя несколько дней у школьницы сильно заболела голова, и отец все же отвез ее в больницу, где у нее обнаружили инсульт. После того как подростку сделали МРТ, у нее нашли пулю в сонной артерии — именно она и стала причиной инсульта.

Сотрудники медучреждения смогли стабилизировать состояние девушки с помощью консервативного лечения. Местные врачи не могли вытащить предмет из тела школьницы и более полугода наблюдали за ее состоянием. После того как она стала чаще жаловаться на здоровье, отец отвез ребенка на лечение в Москву. 14 февраля прошла финальная операция, пострадавшую удалось спасти. Операцию проводил лично главврач медцентра.

Ранее в Юрге Кемеровской области прохожий выстрелил в лицо 14-летнему подростку из травматического пистолета. По словам матери потерпевшего, школьник случайно толкнул локтем мужчину на улице, после чего тот выстрелил ребенку в лицо и убежал. У мальчика оказалась пробита скула. В преступлении подозревают владельца одной из местных стоматологических клиник, который отрицает все обвинения.