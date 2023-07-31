14 лет насиловал в комнате пленницу: фото из дома челябинского маньяка Житель поселка Смолино похитил девушку в 2009 году

Фото: СК РФ

Дом Владимира Ческидова

В Челябинской области местный житель из Смолино насильно удерживал у себя в доме в течение 14 лет похищенную им девушку. 37-летний Владимир Ческидов издевался над пленницей, бил ее и насиловал. Екатерина Б. смогла сбежать из комнаты, где ее держали, когда маньяка госпитализировали с психическим расстройством на фоне злоупотребления алкоголем. Он забыл закрыть помещение на замок.

Мать Ческидова, которая проживала вместе с ним, знала о пленнице. Екатерина иногда помогала ей убираться и готовить. Именно родственница Владимира посоветовала девушке воспользоваться ситуацией и сбежать. Соседка рассказала, что никогда не видела Екатерину. По ее словам, мать насильника ей врала, называя пленницу девушкой сына.

После обысков на участке, в погребе и доме Ческидова были обнаружены останки еще одной девушки. Как пишут Telegram-каналы, в 2010 году Владимир убил 30-летнюю Оксану, которую держал в сарае. По словам сбежавшей Екатерины, вторая пленница звала на помощь, чем разозлила маньяка. Он нанес ей несколько ножевых ранений. После того как Оксана умерла, мужчина расчленил тело и спрятал останки в погребе.

В отношении жителя Смолино возбуждено уголовное дело о похищении человека и убийстве.

Как выглядит дом маньяка и участок рядом с ним — в фотогалерее NEWS.ru.