https://static.news.ru/photo/8eab6864-6606-11ea-bd32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о ситуации с заболеваемостью в России. Число заразившихся за сутки возросло на 14.

Всего в стране заболели 59 человек, передаёт РИА Новости. Девять новых случаев зафиксировано в Москве, два — в Кемеровской области, по одному в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Калининградской области.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.