14 апреля: день Марьи — зажги снега, праздник огня и войск ПВО

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Работа подразделений ПВО в Донецке

14 апреля — 105-й день високосного года. Согласно славянским поверьям, по этому дню можно судить, чего ждать от всего года. А еще это подходящее время для того, чтобы жечь костры, — так якобы можно привлечь удачу. Рассказываем все самое интересное про дату 14 апреля: какой праздник выпадает на это число, какие обряды и поверья дошли до наших дней и кого предстоит поздравить с именинами.

День войск ПВО — праздник 14 апреля 2024 года

В перечне праздников 14 апреля 2024 года особняком стоит День войск противовоздушной обороны. Он является переходящим: из года в год его отмечают во второе воскресенье апреля. Профессиональный праздник войск ПВО появился еще во времена СССР. Его учредили по указу Президиума Верховного Совета. Он был введен, чтобы почтить память служащих противовоздушной обороны времен Великой Отечественной войны. В современной России его отмечают с 2006 года.

Сегодня войска ПВО входят в состав Сухопутных войск РФ. Их назначение — защита и прикрытие войск и стратегических объектов от нападений с воздуха. Войска ПВО несут круглосуточные дежурства. Они обязаны не только уничтожать воздушные угрозы, но и оповещать прикрываемые войска о действиях и перемещениях противника. Воинские части и подразделения располагают зенитно-ракетными комплексами разной дальности действия: от 10 до 100 километров и дальше.

Фото: МО РФ

Марья — зажги снега — праздник 14 апреля в России

Еще один праздник 14 апреля в России — на этот раз непереходящий — связан с почитанием Марии Египетской. В юности она была блудницей, однако искреннее раскаяние и молитвы помогли ей искупить грехи. Осознав, что Бог простил ее, Мария удалилась в Иорданскую пустыню, где и пребывала в духовных трудах вплоть до кончины. Так она вошла в историю христианства как святая покровительница раскаявшихся грешников.

В народе праздник 14 апреля прозвали Марьей — зажги снега. Столь необычное название связано с тем, что апрельское солнце светит особенно ярко, а потому залежавшийся снег как будто горит в его лучах. Блудники и блудницы обращаются к заступнице Марии с покаянием. Тех, кто этого не сделал, по поверью ждет суровый посмертный суд. У Марии Египетской также просят защиты от порчи.

Еще одно название праздника 14 апреля в России — Марья — пустые щи. Оно связано с тем, что к апрелю продовольственные запасы истощались. А потому и еда получалась не такой сытной и наваристой, как раньше. Отсюда и присказка: «Щи — хоть портянки полощи».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Марья — зажги снега — праздник 14 апреля в России

Приметы на 14 апреля: что можно и нельзя делать

В народе считалось, что 14 апреля домовой становится особенно проказливым. Поэтому, чтобы не попасться на уловку духа, жители сел и деревень разыгрывали друг друга. По поверью, одурачив соседей, можно обвести вокруг пальца и самого домового.

А еще в этот день:

мыли входную дверь — так якобы можно защитить дом от незваных гостей и негатива;

занимались домашними делами — к благополучию;

крестились, заслышав соловья, — это будто бы помогает привлечь расположение окружающих.

Если же говорить про запреты, то на Марью — зажги снега старались не отправляться в дальний путь и не ссориться. И то и другое по примете сулит несчастья.

Хорошим знаком считается услышать грозу на Марью — пустые щи. Это сулит теплую погоду. Синие облака пророчат теплый дождь. Половодье предшествует бурному росту трав на лугах. А вот если льды до сих пор не сошли, то год выдастся трудным.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Праздник 14 апреля

День Семаргла — старославянский праздник 14 апреля

Еще один праздник 14 апреля отсылает ко временам язычества. Речь идет о Дне Семаргла, или Дне огня. Старославянский бог отвечал за огонь, в том числе за домашний очаг, плодородие и охрану мира от зла. Его облик сочетал черты собаки и птицы. Поэтому и по сей день Семаргла часто изображают как грифона или крылатого пса.

Интересно, что верования и традиции праздника огня и дня Марьи — зажги снега во многом похожи. В древности считали, что именно Семаргл «зажигает», топит снега. А еще он любит разгул и веселье. Поэтому, чествуя огненного бога, жители деревень и сел веселились и пели песни, разжигали костры и водили вокруг них хороводы. Чтобы задобрить Семаргла (а вовсе не чтобы одурачить домового), они разыгрывали друг друга.

Чествования Семаргла остались в далеком прошлом. Но некоторые традиции праздника живы и по сей день. Поэтому 14 апреля 2024 года жители разных уголков России осветят дом «новым» принесенным огнем. Хозяйки огородов вынесут на улицу печные угли, чтобы «отогреть» землю. А те, кто не придерживается древних предписаний, просто соберутся в хорошей компании друзей и близких.

Фото: Shutterstock/FOTODOM День Семаргла — старославянский праздник 14 апреля

Интересные факты про 14 апреля

Мы узнали, какой праздник выпадает на 14 апреля. Теперь стоит привести пару интересных фактов, связанных с этой датой. Именно 14 апреля — в 1611 году — было впервые употреблено слово «телескоп». Оно вошло в обиход с легкой руки итальянского натуралиста Федерико Чези.

14 апреля 1618 года началось возведение нынешнего Новокузнецка. А веками позже, в 1912 году, «Титаник» столкнулся с айсбергом. Наконец, 14 апреля 1961 года на территории СССР утвердили почетное звание «Летчик-космонавт».

14 апреля появились на свет многие именитые личности. В их числе:

Денис Фонвизин (1744–1792) — литератор, отец русской бытовой комедии;

Виктор Горслей (1857–1916) — врач, первым в истории удалил спинальную опухоль и внес большой вклад в развитие нейрохирургии;

Петр Столыпин (1862–1911) — государственный деятель, автор знаменитой «столыпинской» аграрной реформы;

Лидия Вертинская (1923–2013) — художница и актриса;

Юрий Оганесян (р.1933) — ученый, эксперт в области экспериментальной ядерной физики;

Питер Капальди (р.1958) — актер, продюсер, музыкант;

Кристина Асмус — актриса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кристина Асмус

Именины 14 апреля

Завершаем разговор о праздниках 14 марта 2024 года именинами. Согласно святцам, поздравить нужно носителей имен:

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 14 марта 2024 года. Следовать старославянским традициям сегодня, конечно, необязательно. Но некоторые из них, например, встречи с друзьями и безобидные розыгрыши, помогут скрасить будни.

Читайте также:

Производственный календарь — 2024 с праздниками: когда отдыхаем и работаем

Майские праздники — 2024: когда отдыхаем, стоит ли брать отпуск

Родительская суббота в 2024 году: когда и как стоит помянуть усопших

Биография Аллы Пугачевой: от Примадонны до кандидата в иноагенты

Что делать, если затопили соседи: пошаговый план