13 московских семейных пар стали родителями тройняшек в 2020 году

730 семейных пар в Москве в первой половине 2020 года стали родителями двойняшек, ещё в 13 семьях появились тройни.
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Самыми популярными именами у детей во время пандемии коронавируса стали Александр и София. Кроме того, в этот период отмечено много младенцев с именами Алиса, Анна, Артём, Максим, Мария, Марк, Михаил и Полина. В отделах ЗАГС не зафиксировали имён, каким-либо образом связанных с коронавирусом, однако некоторые родители всё же проявили оригинальность. Среди необычных имён были Алмаз, Вишня, Добрыня, Луна, Олимпия, Тереза, Яромил и Яропол.
В мае жительница Великобритании родила однояйцевую тройню раньше срока, писал NEWS.ru. Медики утверждают, что подобные роды происходят в среднем у одной из 200 миллионов мам.
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