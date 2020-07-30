13 московских семейных пар стали родителями тройняшек в 2020 году

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730 семейных пар в Москве в первой половине 2020 года стали родителями двойняшек, ещё в 13 семьях появились тройни.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичный ЗАГС. В первой половине 2019 года количество одновременно рождённых детей было выше: двойни появились в 870 семьях, тройни — в 16. У одной пары родились сразу четыре ребёнка. Всего в Москве за прошлый год зарегистрировано более 137 тысяч новорождённых. 51,5% из них — мальчики.

Самыми популярными именами у детей во время пандемии коронавируса стали Александр и София. Кроме того, в этот период отмечено много младенцев с именами Алиса, Анна, Артём, Максим, Мария, Марк, Михаил и Полина. В отделах ЗАГС не зафиксировали имён, каким-либо образом связанных с коронавирусом, однако некоторые родители всё же проявили оригинальность. Среди необычных имён были Алмаз, Вишня, Добрыня, Луна, Олимпия, Тереза, Яромил и Яропол.

В мае жительница Великобритании родила однояйцевую тройню раньше срока, писал NEWS.ru. Медики утверждают, что подобные роды происходят в среднем у одной из 200 миллионов мам.