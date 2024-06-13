13 июня: Вознесение Господне, день швейной машинки, булавки и прогулок

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

13 июня — праздник Вознесения Господня

Сегодня уже 13 июня — 165-й день 2024 года. До конца года остается 201 день. У восточных христиан — праздник Вознесения Господня, также сегодня день маленьких путешествий, швейной машинки и булавки. Узнаем, какие еще праздники можно отметить 13 июня 2024 года.

13 июня — праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне — один из 12 великих праздников у восточных христиан в России и других странах. В этом году он выпадает на 13 июня. Верующие отмечают его на 40-й день после Светлой Пасхи. Согласно Новому Завету, в этот день воскресший Иисус вознесся на небеса, свидетелями чему стали его ученики. Вознесение Господне в православии считается символом торжества веры и надежды на вечную жизнь. Согласно свидетельствам очевидцев, ангелы, которые появились при этом чуде, пообещали ученикам Христа, что однажды он вновь вернется на Землю.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 13 июня 2024 года

13 июня в храмах пройдут праздничные богослужения, верующим рекомендуется посвятить этот день молитвам. Также в праздник Вознесения Господня запрещается работать, можно ходить в гости и принимать гостей самому. Кроме того, в этот день принято подавать щедрую милостыню нуждающимся, поскольку считается, что сам Иисус может ходить по земле в облике нищего.

На Руси в этот день поминали предков. Хозяйки пекли поминальные хлебцы, которые было принято оставлять на могилах. Кроме того, в некоторых регионах готовили маленькие блины, которые назывались «Христовы лапотки».

Какие праздники отмечают 13 июня в мире

13 июня в России и в других странах мира будут отмечать целый ряд различных праздников.

13 июня 2024 года в мире отмечают День распространения информации об альбинизме. Несмотря на то что со стороны альбинизм выглядит просто особенностью внешности, на самом деле это серьезное отклонение от нормы, которое приводит к различным проблемам со здоровьем. Например, животные-альбиносы не имеют возможности эффективно прятаться от естественных врагов из-за отсутствия маскирующих пигментов в коже в шерсти, люди с альбинизмом становятся жертвами солнечных ожогов и часто страдают от слепоты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Важные даты 13 июня

Еще сегодня можно отметить день рождения английской булавки. Этот аксессуар сейчас нам кажется самым обычным предметом обихода, которым можно заколоть полы одежды, скрепить шторы, чтобы солнечный свет не бил в лицо, вдеть резинку в штаны. Но до 1825 года таких булавок просто не существовало.

Кроме того, профессиональные швеи и дизайнеры одежды сегодня отмечают день швейной машинки. Праздник считается неофициальным, поскольку не существует точной даты изобретения этого типа швейного оборудования. Однако несмотря на то что первые примитивные прототипы машин для шитья появились еще в XV веке, современный вид они приобрели после 1755 года, когда была изобретена особая игла с ушком, позволившая сконструировать швейную машинку со знакомым нам принципом действия.

Сегодня также могут отметить свой праздник кухонные недотепы и те, кто любит куролесить. Кстати, оба этих качества могут сочетаться в одном человеке. А в той или иной мере каждый из нас может считать себя причастным к сегодняшнему празднику, ведь все мы иногда бываем недотепами на кухне, а порой любим покуролесить.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Праздники 13 июня

Ну и наконец 13 июня можно отпраздновать день маленького путешествия. Например, сесть на трамвай и уехать на другой конец города, где вы никогда не бывали. А если позволяет время, то отправиться на автомобиле в лес или на озеро. Обязательно прихватите с собой друзей, домочадцев или собаку.

Исторические праздники и важные даты 13 июня 2024 года

13 июня 2024 года стоит вспомнить еще несколько праздников и памятных событий из мировой истории.

1373 год — между Португалией и Англией был заключен договор о союзе. Этот документ действует по сей день и считается старейшим из действующих международных договоров мира.

1782 год — в Швейцарии состоялась последняя в истории казнь по обвинению в ведьмовстве. За колдовство была осуждена и лишена жизни Анна Гельди.

1825 год — американский изобретатель Уолтер Хант получил патент на аксессуар для скрепления одежды из проволоки — прообраз современной английской булавки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Памятные даты 13 июня

1920 год — в Америке вступил в силу запрет на отправку детей в почтовых посылках.

1949 год — в Америке книгой года стал антиутопический роман Джорджа Оруэлла «1984».

В этот день появились на свет:

1773 год — британский врач, астроном, физик, один из основоположников волновой теории света Томас Юнг.

1870 год — бельгийский врач, специализировавшийся на изучении бактерий и их влиянии на здоровье и иммунитет человека, разработчик ряда вакцин Жюль Борде.

1928 год — американский экономист, создатель теории игр, ставший прообразом главного героя в фильме «Игры разума» с Расселом Кроу в главной роли, Джон Форбс Нэш.

1940 год — югославский актер, прославившийся благодаря исполнению ролей этнических американцев в вестернах, Гойко Митич.

1946 год — советский актер, полюбившийся зрителям благодаря роли Арамиса в лентах про мушкетеров, Игорь Старыгин.

1951 год — шведский актер, известный ролями в фильмах «Умница Уилл Хантинг», «Лекарь: Ученик Авиценны», «Девушка с татуировкой дракона», «Чернобыль» и в киновселенной «Пираты Карибского моря», Стеллан Скарсгард.

Фото: Supplied by FilmStills.net/.filmstills.net/Global Look Press Дни рождения 13 июня

1986 год — американские модельеры, актрисы, ставшие известными после фильма «Двое: Я и моя тень», Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Также в этот день мир покинули:

1894 год — русский художник, автор работ «Распятие», «Тайная вечеря», «Что есть истина?», Николай Ге.

1931 год — японский врач, один из исследователей, сумевший обнаружить и выделить чумную палочку Китасато Сибасабуро.

2000 год — советский мультипликатор, режиссер мультфильмов «Пес в сапогах», «Голубой щенок», «Слоненок» Ефим Гамбург.

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