13 февраля: праздники, исторические события и именины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздник 13 февраля

13 февраля — 44-й день в 2024 году. До конца високосной зимы остается ровно 16 дней. Рассказываем, чем примечательна эта дата: какой праздник отмечают 13 февраля и какие памятные события увековечили этот день в истории.

Какой праздник отмечают 13 февраля в России

13 февраля — праздник для жителей Республики Саха — Якутия. В этот день якуты отмечают День родного языка и письменности. Праздник учредили в 1996 году. Дата выбрана неслучайно: 13 февраля 1892 года появился на свет лингвист Семен Новгородов. Якутский ученый вошел в историю как создатель национальной письменности, основанной на латинском алфавите.

Новгородов ратовал за обучение детей родному языку. Благодаря ему в 1917 году был опубликован якутский словарь. После этого в школах начали преподавать якутский язык.

Для школьников Якутии праздник 13 февраля — это день тематических мероприятий. В некоторых школах строгий дресс-код сменяют национальные костюмы. Учащиеся участвуют в интеллектуальных играх и устраивают выставки. Взрослые стремятся воспитать в детях любовь к родному языку, а также познакомить их с творчеством Новгородова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 13 февраля в России

Церковный праздник 13 февраля

Еще один праздник 13 февраля, отмечаемый в России, связан с поминовением святителя Никиты, монаха-затворника. В молодости искушенный дьяволом, святой посвятил жизнь искуплению греха. Он вел отшельнический образ жизни, держал строгий пост, проводил время в молитвах. За самоотверженное служение Богу он удостоился сана новгородского епископа.

Согласно преданию, Господь наделил смиренного святителя чудотворным даром. Благодаря молитвам Никиты во время засухи на землю снизошел дождь, а в городе потух пожар. За это святого называли «пожарником» и «хранителем молний».

В народе 13 февраля отмечают Никитин день. Верующие обращаются к святому с просьбой защитить их дома от пожаров, а урожай — от засухи и жгучего солнца. Так как епископ считается хранителем огня, в этот день запрещено без причины зажигать спички, использовать зажигалки, словом, пользоваться огнем без необходимости.

Если верить преданию, в Никитин день, 13 февраля, на волю выходит нечисть, которая непременно попытается разрушить людские дома. Поэтому не стоит оставлять жилье без присмотра. Под запретом также находятся ссоры, громкие разговоры и чертыханье — все это может привлечь лешего и других нежеланных гостей.

Приметы на 13 февраля

Как и любой православный праздник, день 13 февраля окружен приметами и поверьями. В Никитин день можно предсказать морозы и даже увидеть собственное будущее. Вот, что стоит иметь в виду:

сон, увиденный «на Никиту», — вещий;

вороны раскричались — скоро придет буран;

воробьи утепляют гнезда перед похолоданием;

если огонь в печи раскраснелся, готовьтесь к морозам;

белый печной огонь — к оттепели;

гало (круги на Солнце) — предвестие богатого урожая;

днем различим иней — ночью будет снегопад;

если Луну застилают облака, скоро будет мороз;

Луна отчетливо видна — грядущий день будет солнечным.

13 февраля 2024 года родятся отважные и самоотверженные личности. Им будут свойственны мудрость, преданность близким и друзьям, доброта и справедливость.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 13 февраля 2024 года

13 февраля — День радио и другие праздники

На 13 февраля приходится не только церковный праздник. Эта дата также известна как Всемирный день радио. 13 февраля 1946 года в эфир вышло «Радио Организации Объединенных Наций». Оно транслирует репортажи, посвященные правам человека и проблемам мирового уровня.

13 февраля, во Всемирный день радио, выходят тематические подкасты. Они посвящены роли радиовещания в современном мире. Например, в 2016 году дискуссии велись о значении радио в условиях ЧП. А в 2019 году ведущие рассуждали о толерантности и терпимости.

С армянским праздником Терендез связана романтическая традиция. Влюбленные, взявшись за руки, прыгают через огонь. Согласно поверью, так они могут обессмертить свою любовь. Впрочем, через костер разрешено прыгать всем желающим. Очищающее пламя исцеляет (в том числе от бесплодия) и дарует счастье. После ритуальных прыжков празднующие устраивают хоровод.

Какие события произошли 13 февраля

Мы выяснили, какой праздник отмечают 13 февраля в России и других странах. Теперь стоит рассказать, какие знаменательные события связаны с этим днем. Вот некоторые из них:

1633 год — Галилео Галилей предстал перед инквизицией;

1842 год — подписан указ о возведении железной дороги, соединяющей Санкт-Петербург и Москву;

1859 год — в Москве начала работать первая гимназия для женщин;

1901 год — в МХТ впервые поставили драму «Три сестры» А.П. Чехова;

1917 год — шпионка Мата Хари попала под арест;

1943 год — советские альпинисты подняли флаг СССР на вершину Эльбруса;

1964 год — Иосиф Бродский взят под арест за тунеядство;

1974 год — Александр Солженицын лишен гражданства СССР.

Фото: bilwissedition/imagebroker.com/Global Look Press Галилео Галилей

Кто из знаменитостей родился 13 февраля

13 февраля на свет появились многие значимые личности: от полководцев и политиков до певцов, художников и писателей. В их числе:

Мария Бургундская (1457–1482) — герцогиня;

Иван Крылов (1769–1844) — баснописец;

Николай Гнедич (1784–1833) — автор первого русскоязычного перевода «Илиады» в стихах;

Александр Петров (1799–1867) — первый русский шахматист, получивший титул мастера;

Владимир Корнилов (1806–1854) — герой обороны Севастополя;

Фёдор Шаляпин (1873–1938) — оперный певец;

Евгений Вахтангов (1883–1922) — актер, педагог;

Георгий Бериев (1903–1979) — инженер-авиаконструктор;

Георгий Сальников (1909–1983) — актер;

Лидия Смирнова (1915–2007) — актриса;

Олег Гудков (1931–1973) — летчик-испытатель;

Валерий Рождественский (1939–2011) — космонавт;

Юрий Савичев (р.1965) — футболист;

Гарик Мартиросян (р.1974) — шоумен-юморист;

Робби Уильямс (р.1974) — певец;

Евгений Гараничев (р.1988) — биатлонист.

Фото: Global Look Press Федор Шаляпин

Именины 13 февраля

В этот день отмечают именины:

Никита;

Иван;

Иоанн;

Илья;

Виктор;

Афанасий;

Клавдий;

Беатриса.

Теперь вы знаете, какие праздники отмечают 13 февраля в России и других уголках света. Это День радиовещания, вещих снов и прыжков через костер.

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