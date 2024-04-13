13 апреля: День Ипатия Чудотворца, рок-н-ролл и троллейбусы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Праздник 13 апреля

До конца года остается 262 дня. Поклонники рок-н-ролла устраивают музыкальные фестивали и вечеринки. Музеи, соцслужбы и благотворительные фонды чествуют своих патронов. А бездетные женщины молятся о легкой беременности и благополучных родах. Все это традиции праздников 13 апреля. Рассказываем все, что нужно знать про эту дату: какой праздник справляют 13 апреля в России и остальных уголках света, как стоит провести время и при чем тут троллейбусы.

Всемирный день рок-н-ролла — праздник 13 апреля

13 апреля — праздник для меломанов: весь мир отмечает День рок-н-ролла. Он приурочен к годовщине релиза трека Rock Around The Clock. Песня Джеймса Майерса и Макса Фридмана в исполнении Билла Хейли была записана в апреле 1954 года.

Поначалу Rock Around The Clock даже не относили к рок-н-роллу: на релизе она значилась как фокстрот. И прославилась она далеко не сразу: известность ей принес фильм «Школьные джунгли» (1955). Уже после кинопремьеры треку удалось привлечь внимание общественности. Он стал хитом и даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса как один из самых продаваемых синглов в истории.

Фото: dpa/Global Look Press Билл Хейли и актриса Катерина Валенте

Рок-н-ролл заимствует элементы ритм-н-блюза и кантри. Среди отличительных черт жанра выделяют быстрый темп с четким ритмом и дерзкую, почти вызывающую манеру исполнения. Пик популярности рок-н-ролла пришелся на 50-е годы XX века. Яркими представителями жанра считаются Элвис Пресли, Луи Джордан, Бадди Холли и другие.

Сегодня праздник 13 апреля сопряжен с проведением рок-н-ролльных фестивалей и вечеринок. Музыкальные радиостанции крутят популярные песни этого жанра. Тематические музеи, например, Зал славы рок-н-ролла в США, выставляют на обозрение вещи и инструменты выдающихся музыкантов.

День мецената и благотворителя — праздник 13 апреля в России

В России 13 апреля — праздник для благотворительных и социальных фондов, детских домов и домов престарелых, музеев и галерей. Все перечисленные и многие другие организации благодарят своих патронов. Дата праздника совпадает с днем рождения Гая Цильния Мецената. Он жил в I веке в Риме и покровительствовал обездоленным творцам.

Впервые День мецената отметили в 2006 году в Санкт-Петербурге. Основная цель праздника — отдать дань уважения благотворителям. Но он также нужен, чтобы привлечь внимание к фондам, занимающимся вопросами здравоохранения, культуры и образования.

Фото: Shutterstock/FOTODOM День мецената и благотворителя — праздник 13 апреля в России

13 апреля — Родительская суббота Великого поста

Среди праздников 13 апреля 2024 года особняком стоит Родительская суббота. Православные христиане поминают предков: посещают службы, жертвуют храмам деньги и постные продукты, приводят в порядок могилы родных, а главное, молятся за упокой почивших близких.

13 апреля 2024 года — Третья великопостная родительская суббота. Говеющим дозволены горячая пища на масле и немного вина. Подробнее о традициях и датах родительских суббот читайте в нашей статье.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Родительская суббота 13 апреля

Ипатий Чудотворец (Огнище) — народный праздник 13 апреля

Еще один праздник 13 апреля в России связан с почитанием Ипатия Гангрского. Его жизнь пришлась на IV век нашей эры. Святой был епископом, за верность христианству принял мученическую смерть. Согласно поверью, его мощи творили чудеса, в том числе исцеления. Отсюда и народное прозвище святого — Чудотворец. Ипатий Гангрский почитается как покровитель матерей. Бесплодные женщины молят его ниспослать им беременность, а беременные просят о легких родах.

13 апреля также называют праздником Огнище. По традиции в этот день «освящают» хозяйственный инвентарь, пронося его над огнем. Считается, что так инструменты дольше прослужат хозяину. Женщины, родившиеся «на Ипатия Чудотворца», разжигают в огородах костры, используя печной уголь. Пламя, по поверьям, может исцелить от недугов, поэтому больных водят вокруг костра. Наконец, в некоторых уголках России праздник сопровождается выжигом леса. Освободившуюся, удобренную золой территорию используют под пашню.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы на 13 апреля: что можно и нельзя делать

13 апреля 2024 года стоит избавиться от старых вещей, в идеале — сжечь их (только не забывайте про правила пожарной безопасности). Можно также раздать их родственникам или друзьям, пожертвовать в фонд. Садоводы должны привести в порядок участки. Пришла пора избавиться от мусора и застарелой листвы, побелить деревья.

Нельзя не учесть и многочисленные запреты, действующие в праздник 13 апреля. Какие занятия, согласно народным поверьям, могут навлечь беду? Их достаточно много. На Ипатия Чудотворца не стоит:

оставлять грязную посуду;

держать жилище неубранным;

супругам — спать раздельно;

упоминать чертей и бесов;

сплетничать;

находиться в темноте.

13 апреля 2024 года рекомендуется наблюдать за погодой. Если утром идет дождь, то лето будет ненастным, а если светит солнце — погожим. Березовый сок течет перед потеплением. Гроза же предшествует засухе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Традиции 13 апреля

Какие события произошли 13 апреля

Мы выяснили, какие праздники приходятся на 13 апреля. Теперь поговорим об интересных событиях этого дня. В России отмечают День рождения троллейбуса. Именно 13 апреля — в 1902 году — в Петербурге протестировали первый русский троллейбус.

А еще 13 апреля — день рождения многих знаменитостей. На свет появились: «отец» паровозов Ричард Тревитик; автор музыки советского и российского гимна Александр Александров; эстрадник Михаил Шуфутинский; шахматист Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов); фигуристка Татьяна Навка и другие.

Именины 13 апреля

В завершение разговора о праздниках 13 апреля откроем святцы. Не забудьте поздравить с днем ангела носителей имен:

Анна;

Ида;

Ипатий;

Вениамин;

Иосиф;

Иван;

Иннокентий;

Артур;

Яков.

Мы выяснили, какие праздники справляют 13 апреля и какие традиции и приметы связаны с этой датой. Самое время навести порядок дома и в саду и избавиться от старых вещей. А еще нелишним будет сделать пожертвование — даже небольшое — в любой благотворительный фонд.

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