12 апреля: День космонавтики, Иоанн Лествичник, печенья-лесенки и домовой

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День космонавтики — праздник 12 апреля в России и мире

Ровно 63 года назад раздалось легендарное «Поехали!» И в истории человечества открылась новая страница. Самое время вспомнить подвиг Юрия Гагарина. А вместе с этим — рассказать все самое интересное про дату 12 апреля: какой праздник справляют в этот день и при чем тут печенья-лесенки, какие события заслуживают особого упоминания и кого нужно поздравить с именинами.

День космонавтики — праздник 12 апреля в России и мире

В России 12 апреля — праздник особого значения. Пусть он не является официальным выходным, его отмечают все неравнодушные. В планетариях читают лекции и устраивают квизы, на взлетных площадках проводят запуск самодельных ракет, в теле- и радиоэфир выходят передачи о космосе. Все это — традиции празднования Дня космонавтики. Его справляют не только в странах бывшего СССР, но и по всему миру (за рубежом его называют Международным днем полета человека в космос).

Праздник 12 апреля приурочен к годовщине полета Юрия Гагарина в космос. 12 апреля 1961 года Гагарин взошел на борт «Востока-1» и произнес вошедшее в историю «Поехали!» Корабль отправился на орбиту Земли, облетел планету и успешно вернулся на родину. Так Юрий Гагарин стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это событие имеет неизмеримое значение не только для России, но и для мирового сообщества. Поэтому и отмечают его в самых разных уголках света.

Интересно, что идея отмечать праздник 12 апреля принадлежит Герману Титову — второму советскому космонавту и дублеру Юрия Гагарина. Впервые на территории Советов День космонавтики справили уже в 1962 году. Мировое сообщество поддержало эту инициативу в 1969 году.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Портрет Ю. А. Гагарина в павильоне «Космос» на ВДНХ

День Иоанна Лествичника — народный праздник 12 апреля

Еще один праздник 12 апреля в России связан с христианскими и народными традициями. Православная церковь вспоминает святого Иоанна Лествичника. Достоверных сведений о жизни преподобного совсем немного. Известно лишь, что он получил хорошее образование. Именно оно позволило Иоанну стать философом и богословом. Его перу принадлежит труд «Лествица» (в переводе — «лестница») — пособие по духовному самосовершенствованию.

В народе 12 апреля отмечают День Иоанна (Ивана) Лествичника, или попросту Иоаннов день. Центральным символом праздника стала лестница. Поэтому на Руси повелась традиция выпекать особые печенья-лествицы. Их делают из «жгутиков» постного теста. Два длинных отрезка служат основой лестницы, а короткие поперечные отрезки — ступенями.

Для приготовления традиционного печенья используются ржаная и пшеничная мука (в равных пропорциях), вода, немного соли и растительное масло. Готовые фигурки смазывают медом или черным чаем. Как видите, продукты животного происхождения в состав угощения не входят. Так что его можно употреблять в пост. Считается, что каждый член семьи должен получить по печенью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздники 12 апреля

Приметы на 12 апреля: что можно и нельзя делать

Итак, 12 апреля 2024 года — подходящий день для кулинарных экспериментов. Однако и предостережений, связанных с Иоанном Лествичником, достаточно. В народе верили, что в этот день начинает бесчинствовать домовой. Поэтому, чтобы не нарваться на беду, славяне старались лишний раз не выходить из дома, убирали жилище и готовили угощения для духа (их, по примете, нужно оставить у входной двери). Молодоженам запрещалось ходить в гости: считалось, что это может привести к скандалу.

Без погодных примет обходится мало какой праздник. 12 апреля — не исключение. По растениям и поведению птиц можно предсказать, чего ждать в будущем:

в Иоаннов день распустились одуванчики — лето будет коротким;

если гуси летят высоко, то скоро придут сильные дожди, а если низко — то ливней можно не бояться;

коровы ведут себя беспокойно (громко дышат, мало пьют, задирают головы) — к ливням;

береза распустилась раньше ольхи — лето будет сухим;

птицы вьют гнезда на южной стороне — лето выдастся холодным.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 12 апреля

Какие события произошли 12 апреля

Полет Юрия Гагарина — не единственное значимое событие, связанное с датой 12 апреля. Вот еще немного интересных фактов об этом дне:

1919 — в СССР провели первый субботник;

1943 — в Москве основан Курчатовский институт для создания ядерного оружия (сегодня это исследовательский центр атомной энергии);

1964 — на орбиту Земли вышел маневрирующий космический аппарат «Полет-2»;

1975 — психолог Кейт Хирн экспериментально подтвердил существование осознанных сновидений.

12 апреля появились на свет старший брат Владимира Ленина Александр Ульянов; ученый и писатель-фантаст Александр Шалимов; летчик-космонавт Игорь Волк; артист цирка Юрий Куклачев; основатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий; экс-солистка Serebro Ольга Серябкина.

Фото: wikipedia.org Массовый субботник на Московско-Казанской железной дороге, 1919 год

Именины 12 апреля

В завершение разговора о праздниках 12 апреля откроем святцы. Именинниками стали:

Вот мы и выяснили, какой праздник приходится на 12 апреля 2024 года. В первую очередь эта дата ассоциируется с Днем космонавтики. Но если вам захотелось необычных угощений, самое время испечь печенья-лестнички. Правда, говеющие смогут съесть их лишь на следующий день: блюда с маслом по пятницам запрещены.

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