https://static.news.ru/photo/3da4819c-6b8a-11ea-90ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» гуманитарным рейсом вывезла из Сербии 119 российских граждан.

Об этом сообщило посольство РФ в стране. По его данным, были вывезены россияне, имевшие билеты на рейс «Аэрофлота», передаёт ТАСС.

Посольство продолжает активную работу по обеспечению вывоза российских граждан, которые остаются в Сербии. Благодарим сербскую сторону за оказываемое содействие, — говорится в сообщении диппредставительства.

19 марта пассажирское авиасообщение между Сербией и другими странами было временно прекращено из-за пандемии коронавируса. В самой стране введён режим чрезвычайной ситуации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эвакуация россиян из Черногории, Испании и Молдавии запланирована на 21 марта. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ, руководитель Росавиации Александр Нерадько.