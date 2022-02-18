«112»: Жириновскому собираются делать операцию

Врачи ЦКБ собираются провести операцию лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, сообщает Telegram-канал «112». Провести оперативное вмешательство медикам не даёт его тяжёлое состояние, несмотря на то, что в последние дни здоровье Жириновского начало улучшаться. Он находится в клинике со 2 февраля, куда был госпитализирован с коронавирусом. Причина, по которой политику потребовалось хирургическое вмешательство, не уточняется.

Врачи решают вопрос о проведении операции Владимиру Жириновскому, — передаёт канал.

Ранее замглавы фракции Ярослав Нилов заявил, что лидер ЛДПР идёт на поправку, но ему ещё требуется медицинское наблюдение.

15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья оценивается как стабильное. Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии парламентария, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.

Лидер ЛДПР находится в ЦКБ Москвы со 2 февраля, у него подтвердился коронавирус, который он скрывал две недели.