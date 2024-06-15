«112»: замначальника ОБЭП Сочи Шулика задержан по подозрению в махинациях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» пишет, что замначальника ОБЭП Сочи Леонида Шулику задержали по подозрению в превышении полномочий — он попался на махинациях со строительством. По данным канала, полицейского задержали в самарской гостинице Sky village.

Как пишет «112», полиция провела обыск в его номере и по месту жительства супруги офицера и его матери. По информации канала, изъяты компьютерная техника, носители информации, ювелирные изделия, наличные деньги и предметы роскоши. По словам источника «112», в ближайшее время его доставят в Сочи и заключат под арест.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Чернышевское» в Калининградской области. Его с сообщниками подозревают в получении взяток на общую сумму почти 10,9 млн рублей.

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