«112»: задержан подозреваемый в нападении на Дмитрия Муратова

Задержан подозреваемый в нападении на главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошёл вечером 7 апреля перед отправлением поезда с Казанского вокзала в Самару. Двое неизвестных в масках сказали проводнику, что они провожающие и зашли в вагон поезда. Один из них смог пройти в купе к Муратову и облил его краской. Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись. Нападение на журналиста попало на камеры видеонаблюдения.

Муратов рассказал, что неизвестный облил его масляной красной краской с ацетоном, на Казанском вокзале ему оказали первую медицинскую помощь. По словам журналиста, краска не нанесла серьёзного ущерба зрению. Однако из-за нападения купе оказалось непригодным для поездки, а отправление поезда задержали на час.

Вечером 7 апреля в Telegram-канале издания «Новая газета. Европа» появилось сообщение, что ответственность за нападение на Дмитрия Муратова в поезде взяли на себя создатели Telegram-канала «Союз Z десантников». Издание ссылалось на пост «Союза Z десантников», опубликованный в мессенджере, в котором говорилось, что «в ближайшее время наши ветераны напомнят „большим патриотам“, что кровь наших славных сынов не останется без ответа». Однако в настоящий момент это сообщение из Telegram-канала удалено.

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания спецоперации российских военных на территории Украины. Издание получило два предупреждения от Роскомнадзора за неуказание статуса НКО-иноагента в материалах издания. Ведомство не уточнило, к каким материалам относятся предупреждения.

7 апреля журналисты «Новой газеты» объявили о запуске издания «Новая газета. Европа». Его главный редактор Кирилл Мартынов объяснил NEWS.ru, зачем это было сделано.