«112»: в Видном обнаружен труп отца журналиста Владимира Легойды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в подмосковном Видном обнаружено тело отца журналиста Владимира Легойды, который также является председателем комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. По данным канала, смерть носит криминальный характер.

По информации «112», следствие предполагает, что Романа Легойду убили в результате разбойного нападения. Канал сообщает, что тело нашли в овраге возле дороги, он стал жертвой нападения днем 29 декабря, когда гулял с внуком.

Возбуждение уголовного дела подтверждает источник РИА Новости. По его сведениям, мужчину нашли с колото-резаными ранами.

Ранее в городе Белоярском Свердловской области в машине нашли тело бывшего депутата городского округа Павла Баширова. Рядом с трупом в салоне лежал самодельный обрез. Баширов был депутатом думы Белоярского в пятом созыве, состоял в КПРФ. Последнее время трудился сборщиком на предприятии «Уралактив».

Коллеги экс-депутата рассказали, что он строил большие планы и намеревался вернуться в политику. Руководитель свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев рассказал, что Баширов был неравнодушным и активным человеком. Мужчине было 42 года, у него остались двое детей.