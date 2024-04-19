«112»: Успенской потребовалась помощь врачей «112»: Успенская обратилась к врачам из-за болей в сердце

Telegram-канал «112» сообщает, что российская певица Любовь Успенская обратилась за помощью к врачам. По данным канала, артистка почувствовала себя плохо из-за болей в сердце.

Как пишет «112», сейчас королеве шансона оказывают необходимую помощь. В публикации канала указано, что решается вопрос о госпитализации исполнительницы хита «По полюшку».

Telegram-канал РЕН ТВ уточнил, что певице стало плохо на Мосфильмовской улице в Москве. По его информации, окружающие вызвали Успенской скорую помощь. Telegram-канал Baza выяснил, что артистка жаловалась на слишком учащенное сердцебиение.

Ранее в Москве срочно госпитализировали народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Дрессировщика увезли на скорой из концертного зала «Вегас Сити Холл», где проходил его бенефис, посвященный юбилею. Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что врачи диагностировали у дрессировщика обширный инфаркт. Затем Куклачеву провели трехчасовую операцию.

Telegram-канал Mash сообщил, что дрессировщик уже встал на ноги. По информации канала, артист уже ходит и даже попросил сына привезти ему мандарины и бритву, выписать его планируют через две-три недели.