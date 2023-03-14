«112»: Розенбаума экстренно прооперировали в Красноярске

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Александр Розенбаум

Народного артиста России Александра Розенбаума экстренно госпитализировали в Красноярске, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, музыкант пожаловался на боли в ноге — в ходе обследования у него обнаружили тромб, из-за чего врачи приняли решение о срочной операции.

По информации «112», оперативное вмешательство прошло успешно. Пока артист будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии.

В Красноярск 71-летний исполнитель приехал в рамках своего концертного тура. Вечером 13 марта Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.

В 2021 году народный артист России находился в одной из московских клиник, где перенес сложную операцию. По информации СМИ, ему удалили опухоль. Сам Розенбаум наличие онкологии никогда не подтверждал, заявляя, что он не любитель обсуждать свое здоровье.