«112»: расследование в отношении блогера Лерчек продолжается

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что расследование уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) продолжается. По данным канала, следственные органы прекратили его только по части неуплаты налогов, в то время как дело об отмывании свыше 130 млн рублей все еще не завершено.

Ранее адвокат Константин Третьяков сообщил, что с блогера сняли все ограничения на перемещения и пользование интернетом. Чекалина опубликовала первые сторис спустя 10 месяцев после ареста банковских счетов. Она вышла в эфир, выставив видео с мужем и тремя детьми и отметив, что намерена продолжить бизнес в Сети.

До этого сообщалось, что Чекалиной могут быть предъявлены новые обвинения по неуплате налогов. В рамках еще одной проверки налоговики выявили, что она не доплатила ФНС 250 млн рублей. Лерчек уже привлекали за махинации с налогами за 2020–2021 годы, теперь же речь идет о 2022 году. Правоохранители подозревают, что она скрыла доходы, полученные от аффилированных с ней лиц.

В связи с подобными событиями депутаты задумались разработать специальные нормы, чтобы так называемые инфоцыгане не могли обманывать клиентов. По словам члена комитета Госдумы по бюджетам и налогам Владислава Даванкова, правила будут сформулированы при участии самих представителей инфобизнеса.