«112» опубликовал видео допроса Тесака о «казни таджика и дага»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появилось виде допроса Максима Марцинкевича, боле известного как Тесак. Его публикует Telegram-канал «112».

На видео Тесак рассказывает следователю, кто подал ему идею снять «казнь таджика и дага», а после распространить видео от имени несуществующей национал-социалистической партии. Марцинкевич на кадрах заявляет, что идея с видео принадлежит ему.

Активное участие в создании ролика и его съемке принимал Сергей Коротких, известный под кличкой Боцман и Малюта. Сейчас он скрывается на Украине. Ему помогал Максим Базылев, который свел счеты с жизнью, находясь в ИВС.

По этому делу судом уже были вынесены приговоры Максиму Аристархову и Сергею Маршакову.

Ранее ФСБ предотвратила теракт сторонников Тесака в Волгоградской области на объекте нефтегазового комплекса. Подготовка атаки проходила под контролем украинских спецслужб, а двое диверсантов, оказавших вооруженное сопротивление, нейтрализованы. Оба злоумышленника являлись гражданами России, входившими в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем (Тесаком).