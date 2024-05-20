«112»: Николай Носков повторно заболел пневмонией в больнице «112»: госпитализированный Николай Носков снова заболел пневмонией в больнице

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Николай Носков

Telegram-канал «112» сообщает, что певец Николай Носков повторно заболел пневмонией в больнице. По его данным, артиста госпитализировали с осложнениями после перенесенного инсульта, но уже в медучреждении музыкант получил воспаление легких.

Как пишет канал, врачи оценивают состояние Носкова как средней степени тяжести, у него держится повышенная температура. Канал отмечает, что медики делают все возможное для скорейшего выздоровления певца, но возникают сложности из-за сниженного иммунитета.

В начале мая Telegram-канал Mash писал, что в Москве с подозрением на пневмонию экстренно госпитализировали Николая Носкова. По данным канала, 68-летний музыкант находился в состоянии средней степени тяжести. Канал утверждает, что заслуженный артист России почувствовал себя плохо, жаловался на сильный кашель, высокую температуру и боли в груди. По информации Mash, состояние Носкова ухудшилось после поездки в санаторий.

В ноябре 2023 года артист срочно прервал свой концерт из-за внезапного ухудшения самочувствия. Представители певца позднее прокомментировали произошедшее, призвав не сердиться и не обижаться на артиста. В 2017 году Носков перенес ишемический спинальный инсульт, который разделил жизнь певца на до и после. Медики оценивали состояние Носкова как критическое и делали неутешительные прогнозы.