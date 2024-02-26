«112»: музыканту Кузьмину вызывали врачей из-за отказавших ног

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Владимир Кузьмин

Telegram-канал «112» сообщает, что музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь. По его данным, 68-летнему певцу стало плохо дома, из-за чего у него отказали конечности.

Канал выяснил, что реаниматологи оказали помощь артисту, но госпитализировать не стали. Как пишут авторы канала, жизни музыканта ничего не угрожает.

25 февраля стало известно о госпитализации основателя группы «На-На» Бари Алибасова в реанимацию одной из столичных клиник. Медики диагностировали 76-летнему артисту инсульт. Ему потребовалась экстренная помощь докторов, в момент госпитализации Алибасов находился в состоянии оглушения.

По данным РЕН ТВ, состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое, артиста поместили в реанимацию после ишемического инсульта. Источник телеканала рассказал, что Алибасов находится в сознании. По его данным, врачи оценивают гемодинамику артериальных сосудов артиста как стабильную.

До этого из больницы выписали 76-летнего директора «Ленкома» Марка Варшавера, куда неделю назад он поступил с двусторонней пневмонией. К работе в театре заслуженный деятель искусств России вернется не сразу, на восстановление потребуется время.