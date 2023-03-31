«112»: Костомарова хотят перевезти в Германию для протезирования

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Telegram-канал «112» пишет, что родственники фигуриста Романа Костомарова ведут переговоры о переводе спортсмена в немецкую клинику для протезирования, при этом также рассматриваются и российские медицинские учреждения. В настоящий момент состояние Костомарова оценивается как стабильное. Однако о выписке мужчины из больницы речи не идет, подчеркивает «112».

Как отмечает канал, на протяжении всего периода лечения Костомарова врачей из Коммунарки консультировали немецкие специалисты. Сейчас олимпийского чемпиона продолжают готовить к протезированию.

Костомаров уже почти три месяца находится в клинике. Он попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

Ранее реабилитолог и невролог Александр Комаров сказал, что Костомарову установят бионические протезы. По его словам, фигуристу установят бионический протез стопы, который будет функционален.

Реабилитолог отметил, что по сравнению с тяжелыми минно-взрывными или другими травматическими повреждениями центральной нервной системы либо опорно-двигательного аппарата у Костомарова есть хорошие шансы на реабилитацию.