«112»: Костомаров отказался от психологической помощи

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отказался от помощи психологов после перенесенных травм и ампутаций, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. По информации канала, спортсмен успел пройти всего несколько подобных процедур, но сейчас он не хочет получать психологическую помощь.

По данным «112», сейчас Костомаров находится в тяжелом состоянии из-за слабых мышц и заживления ран после перенесенных операций. Он находится в индивидуальной палате, ему постоянно приносят на пробу новые протезы.

Ранее реабилитолог и невролог Александр Комаров рассказал, что Костомарову предстоит еще долгий путь к выздоровлению, несмотря на то, что фигурист впервые с момента госпитализации опубликовал пост в соцсетях. Врач выразил надежду, что спортсмен самостоятельно вышел на связь с подписчиками. В своем посте Костомаров поблагодарил всех, кто его поддерживал, добавив, что впереди ждет много трудностей, но он с ними справится.

8 мая Костомаров впервые после госпитализации в январе 2023 года опубликовал в соцсетях пост со словами благодарности в адрес всех, кто поддерживал его. Спортсмен подчеркнул, что впереди его ждет много трудностей, но он с ними справится.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.