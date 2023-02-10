«112»: Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Роман Костомаров

Telegram-канал «112» сообщает, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если некроз будет угрожать его жизни. По данным канала, пальцы рук спортсмена почернели и неактивны.

По данным «112», Костомаров пришел в себя после операции: на правой стопе удалили пятку и некоторые пальцы. Канал сообщает, что состояние спортсмена медики оценивают как крайне тяжелое и пока не рискуют снимать его с аппарата ИВЛ.

Первый тренер спортсмена Лидия Караваева ранее рассказала, что худшие предположения о состоянии здоровья Костомарова, которые распространялись с момента его госпитализации, подтвердились.

Кроме того, спортивный врач Александр Алешин сообщил, что успех борьбы врачей за сохранение рук фигуриста Романа Костомарова от распространения некроза тканей будет зависеть от его сосудов, которые находятся в плохом состоянии. Он назвал ситуацию со здоровьем спортсмена тревожной. Эксперт подчеркнул, что рядом с Костомаровым постоянно находятся врачи, которые наблюдают за динамикой его состояния.