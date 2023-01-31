«112»: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Игорь Николаев

Telegram-канал «112» во вторник, 31 января, сообщает, что певца и композитора Игоря Николаева доставили в больницу. По информации авторов поста, артист был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Официально представители Николаева эти сведения пока не опровергали и не подтверждали.

Канал пишет, что в настоящий момент артист находится в блоке интенсивной терапии. Сейчас 63-летнего композитора обследуют врачи, подчеркивает «112».

Mash передает, что скорую Николаеву вызвали еще 30 января в 05:00 в его загородный дом. Авторы утверждают, что у артиста диагностирована нестабильная стенокардия. Сначала, уточняет Mash, его доставили в красногорский госпиталь, а затем перевезли в Москву. Сейчас, сообщает канал, Николаев находится в блоке интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России

Прежде фигуриста Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. Это произошло 10 января. По данным СМИ, COVID-тест показал отрицательный результат. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

В настоящий момент состояние спортсмена оценивается как стабильно нормальное, рассказал его отец Сергей Костомаров. Он отметил, что пока о выписке из больницы речи идти не может.

Роману Костомарову требуется подключение к ИВЛ в моменты, когда состояние здоровья ухудшается, добавил отец фигуриста.